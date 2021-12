Jaime Mayor Oreja acude a la entrevista de HOY RESPONDE en OKDIARIO para hablar de NEOS, su alternativa cívica y cultural para la regeneración de España frente al relativismo moral imperante en todo el continente europeo. NEOS no es -ni pretende ser- un partido político, pero es inevitable hablar con alguien como él de esta España del «reinventor» (así lo llama) Pedro Sánchez «gobernada por un Frente Popular -no un gobierno de coalición- con ETA y ERC».

Porque para Jaime Mayor Oreja lo que hoy vivimos con Pedro Sánchez comenzó con el pacto entre Zapatero y ETA: «Esto lo arrancó Zapatero con ETA. Abrieron un proceso e hicieron un pacto propio de los mal llamados procesos de paz: tú dejas de matar y yo cambio la sociedad de raíz. Ese fue el acuerdo tácito al que llegaron Zapatero y ETA. ETA está en el origen porque no solo es una organización terrorista que mata, sino también un proyecto político de ruptura de España».

Para Jaime Mayor Oreja «ETA, como proyecto político, está ganando»: «Es más cómodo decir que hemos derrotado a ETA, pero no es verdad. ETA está avanzando, está co-gobernando España y ya es la alternativa en el País Vasco al PNV». Y añade: «Cuando te dicen que lo importante era que ETA dejara de matar… pues depende… Depende si el precio era la autodeterminación del País Vasco y la ruptura de España». Entre Zapatero y Sánchez, hubo siete años de Rajoy (2011-2018), mayoría absoluta incluida, que sirvieron para consolidar aquella hoja de ruta.

Jaime Mayor Oreja dejó la vida política en 2014. Ofertas para volver no le han faltado. De 1997 a 2001 fue ministro del Interior con José María Aznar. Un período clave para el desmantelamiento operativo, financiero, político e internacional de ETA, pero un período extremadamente duro con el secuestro de José Antonio Ortega Lara y la venganza posterior de ETA por la liberación del funcionario de prisiones: el «asesinato a cámara lenta», como lo define, de Miguel Ángel Blanco. «Viví en 10 días la cara y la cruz», dice. «El éxito y el fracaso… Una lección… La misma vida…».

En 2001, Mayor Oreja se fue a la política vasca y estuvo a muy poco de conseguir desalojar al PNV del gobierno autonómico. Obtuvo el mejor resultado del PP en su historia. Hoy, en 2021, el PP es irrelevante en el País Vasco. Lo es desde hace ya varios años. Cuando en 2004 Aznar elige a Mariano Rajoy como sucesor, Jaime Mayor Oreja marcha a Estrasburgo como portavoz ‘popular’. Desde ahí observa y denuncia la negociación de Zapatero con ETA y la llegada posterior de Rajoy a La Moncloa cuyo primer capítulo fue aquella extraña reunión en el ministerio del Interior del expresidente socialista con Jorge Fernández Díaz, inexplicable en términos de protocolo político y de la que nunca los españoles supimos nada. Oscuridad total. «¿Usted hubiera revertido el proceso?», le preguntamos. «Absolutamente», contesta. Y apunta: «Aunque el problema siempre es el origen. El PSOE es esclavo del proceso desde entonces».

Cuando en 2014 deja la política, Mayor Oreja es ya rara avis en aquel PP de Rajoy y Soraya. Llevaba años denunciando el pacto de ETA y Zapatero, que Rajoy y Soraya no revirtieron. Aquello -reconoce- le costó «mucha soledad» en el PP: «Yo diagnostiqué este proceso desde 2005 y eso ha significado mucha soledad, sin duda, también en mi propio partido. Yo me quedé solo defendiendo este diagnóstico y hoy lo sigo defendiendo. No es agradable decir que los españoles no hemos derrotado a ETA porque no la hemos derrotado. Es verdad que la justicia y las fuerzas de seguridad han debilitado a la organización, pero la derrota de un proyecto político, más que una organización terrorista, está ganando».

La «soledad» de Mayor Oreja en el PP fue a más con sus críticas a la excarcelación «por motivos humanitarios y de salud» del secuestrador de Ortega Lara, el etarra Josu Bolinaga. Bolinaga sufría un cáncer supuestamente terminal, aunque tardaría casi tres años en morir en libertad y haciendo vida normal por el País Vasco: «Liberar a Bolinaga fue un error. No lo digo hoy. Lo dije entonces muy a pesar mío porque en aquel momento era mi gobierno [de Rajoy]. Porque Bolinaga era un símbolo, no era uno más de aquel comando, y ETA lo sabía». Cada 24 de diciembre, Mayor Oreja sigue llamando a José Antonio Ortega Lara (hoy militante de Vox) por el que siente -dice- «una profunda admiración». Este próximo viernes, en la Nochebuena, volverá a hacerlo.

Abascal: «Un buen hijo de su padre»

La liberación de Josu Bolinaga marca uno de esos hitos rajoyanos (no es el único) que destrozó al PP políticamente y llevó, vía desencanto, a la creación de Vox. Mayor Oreja conoce a «Santi Abascal» desde niño: «Tenía una relación de amistad profunda con su padre. Gracias a él hicimos la Coalición Popular entre UCD y Alianza Popular en 1982. Fue el único sitio de España donde se presentó». Testigo de su vida junto a su padre y las amenazas constantes de ETA, Mayor Oreja dice que «Santi Abascal es un buen hijo de su padre. Mantiene sus convicciones. Es un hombre que tiene profundas convicciones en lo que hace y dice y, desde luego, tiene un gran amor por España y una gran pasión por la libertad, digan lo que digan algunos».

Dice Jaime Mayor Oreja que «Vox no va a desaparecer» y, al augurarle larga vida, concluye que «el PP ya no es la casa común del centroderecha, que es para lo que nació. Su función social era unir». Cree Mayor Oreja que PP y Vox deben tener «la capacidad de presentar un proyecto unido… unitario para derrotar al gobierno» de Sánchez, ETA y ERC. Y pone a Vox en el plano de las «convicciones» (la batalla cultural a la izquierda) y al PP en el plano del «pragmatismo».

El PP de Pablo Casado

Mayor Oreja cree que «se equivocan quienes sueñan [en el PP] con entenderse con el actual PSOE. Es imposible un acuerdo con un frente de ruptura. Tú no puedes dialogar con todos. No puedes dialogar con quienes saben que quieren fracturar tu modelo de sociedad. Tú tienes que limitar el diálogo a quienes, desde la discrepancia, tienen un grado de lealtad. Nadie puede soñar con entenderse con el actual PSOE. Este PSOE será el mismo mientras exista el frente. No romperán el frente. Están unidos y son esclavos del frente. Sólo hay que pensar en clave de alternativa cultural, política…. Todos aquellos que sueñen con entenderse con el PSOE se equivocan».

Mayor Oreja insiste: «Antes hay que derrotarlos. Hay que desalojarlos democráticamente del Gobierno y luego -añade- habrá otro partido en la izquierda», augurando también que del PSOE, tras Sánchez, quedarán los escombros. «Pero, de momento, -insiste- no cabe otra cosa que es el desalojo democrático y no los gobiernos de coalición. A los frentes se les gana democráticamente en las urnas y no tratando de entenderte con las piezas del frente [en referencia al PSOE]». Esta podría ser la primera enmienda de Jaime Mayor Oreja al PP de Pablo Casado durante la entrevista. Casado dijo hace pocos días que su primera opción -si gana las elecciones y dependiendo del resultado- sería ofrecer al PSOE una «gran coalición».

Pero hay más. La segunda enmienda de Mayor Oreja a Casado, durante la entrevista, es el «error» de sus ataques a Abascal en la moción de censura de hace un año contra Sánchez: «Lo consideré un error y así lo hice llegar a quienes me pidieron mi opinión». «¿Se la piden?», le preguntamos. Y responde con una cierta sonrisa: «Unos más que otros». «¿Le llama Casado?», insistimos. «Eso hace tiempo que no se produce», responde. Blanco y en botella. Pablo Casado y Teodoro García Egea y cía… no cuentan con él para nada.

La tercera enmienda al líder del PP viene por la Ley de Memoria Histórica del PSOE. Casado propone sustituirla por una Ley de Concordia. «La Memoria Histórica -dice Jaime Mayor Oreja- es el triunfo de la mentira sobre la verdad y el final del espíritu de la Transición. No creo en nuevas leyes. Simplemente hay que derogarla».

Isabel Díaz Ayuso

La cuarta podría considerarse la satisfacción que manifiesta Jaime Mayor Oreja al elogiar a Isabel Díaz Ayuso: «Isabel ha hecho lo más difícil en la política siendo una dirigente de la derecha, que es la capacidad de unir a muchísimas personas. A nosotros siempre nos ha separado de la gente una sensación de ser distantes, de ser de unos pocos, de otro mundo… Isabel hay que reconocer -y me alegro de reconocerlo- que tiene una capacidad de sintonía con millones de madrileños y de españoles rotunda y las urnas lo han evidenciado». Y añade: «Aunque sólo sea por esto es preciso un reconocimiento político y social de su figura».

¿Casado presidente?

Acabando la entrevista preguntamos a Jaime Mayor Oreja: «¿Ve a Casado presidente del Gobierno?». Pero Mayor Oreja responde hablando de su plataforma NEOS: «Yo veo a NEOS con una capacidad de movilización que no veía hace 15 días». Pero nosotros insistimos: «¿Y si el PP de Casado, al gobernar, vuelve a convertirse, como el de Rajoy, en un mero gestor económico?». Y Mayor Oreja contesta: «Es que [tras Sánchez] no habrá un relevo. Lo que será indispensable será una alternativa». Pero no le pone nombres.