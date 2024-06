Marlaska retrasa la normativa que permitiría a De los Cobos pelear su ascenso más allá de 2024

La Guardia Civil tendrá una nueva Ley de Personal que, entre otras cosas, eliminará la obligación de los coroneles a irse forzosamente a la reserva -a la jubilación- al cumplir los 61 años. Una norma que el Ministerio del Interior ya comenzó a tramitar en 2022 pero que ahora ha quedado estancada. Entre sus efectos estaría el de permitir al coronel Diego Pérez de los Cobos, el hombre que coordinó la respuesta policía al 1-O y luego fue purgado por el Gobierno de Pedro Sánchez y restituido por el Tribunal Supremo, seguir peleando por el ascenso a general que le niega Interior: cumple los 61 años el próximo diciembre.

La Ley de Personal de la Guardia Civil seguirá aparcada, al menos, hasta después del verano. Así se lo han trasmitido a diversas asociaciones desde la Dirección General de la Guardia Civil. Se les ha asegurado que en otoño se presentará un borrador a un grupo de trabajo en el que se espera que haya representantes de los agentes. Esos plazos ya suponen un retraso sobre lo pactado, ya que hay que tener en cuenta que el Consejo de la Guardia Civil -formado por oficiales generales- ya revisó el proyecto en 2022, y desde entonces la pelota ha estado en el tejado de Interior.

Además de exigir el bachiller para el acceso o de equiparar la formación obtenida por los suboficiales en su academia a la equivalente a un grado, la ley estipula eliminar la jubilación forzosa de suboficiales y oficiales antes de cumplir los 65 años. Concretamente, de los 58 a los 61 años se les viene exigiendo a guardias civiles de determinadas graduaciones que pasen a la reserva. Sólo pueden ampliar ese plazo en caso de recibir un ascenso.

Ésa es, precisamente, la situación en la que se encuentra el coronel Diego Pérez de los Cobos, que acaba de recibir un espaldarazo en forma de sentencia del Tribunal Supremo. La Justicia, en el séptimo revés contra Grande-Marlaska, obliga a Interior a anular los tres ascensos a general que firmó en diciembre -para bloquear el de De los Cobos-. Sin embargo, está por ver si eso será suficiente como para permitirle ascender al generalato, teniendo en cuenta que en 2021 -cuando se le purgó- Interior cambió las normas de ascenso para evitar que él consiguiese el fajín de general aun siendo el número 1 en las valoraciones.

Así, el próximo 13 de diciembre De los Cobos, ahora restituido al frente de la Comandancia de Madrid, cumplirá los 61 años, la edad límite para que un coronel siga en activo. Pasará automáticamente a reserva y de esa forma ya no será elegible para el ascenso a general. Si la nueva Ley de Personal no hubiera quedado retrasada por la inacción de Interior, ese límite quedaría anulado y cualquier oficial podría prolongar voluntariamente su carrera hasta los 65. Y optar a un ascenso. Pero todo parece indicar que esa nueva normativa no llegará a tiempo.

Marlaska, enrocado

El Tribunal Supremo le ha vuelto a dar la razón al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos: el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska actuó fuera de la ley al tramitar tres ascensos al margen de la candidatura de De los Cobos. A la espera de conocerse la sentencia íntegra, que ambas partes sospechan que podría obligar a Interior a ascender de forma automática al coronel, en Interior siguen firmes en su postura: pase lo que pase, De los Cobos no será ascendido. Aunque haya que apurar los plazos para llegar a diciembre, cuando toca su jubilación forzosa.

El ministerio de Grande-Marlaska está dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias su pulso con De los Cobos. Caiga quien caiga, no hay intención alguna de asumir el ascenso del coronel a general, incluso aunque el Supremo dictamine que así debe ser.

Tras conocerse ese nuevo fallo de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, anulando tres ascensos a la cúpula de la Guardia Civil, en Interior asumen que el proceso de ascenso de 2021 en el que De los Cobos fue desplazado -tras ser purgado por el Gobierno al no informarles de una causa judicial secreta- podría quedar anulado desde casi su fase inicial.

Fuentes de Interior explican que la clave de la sentencia que ya esperan las partes será determinar a qué punto se retrotrae ese proceso. Se sospecha -y así ocurre en la otra parte- que el Supremo llevará el proceso hasta el momento en que Interior cambió las reglas del concurso de méritos para que De los Cobos pasase de ser el número 1 al número 4. Un cambio que impidió el ascenso de De los Cobos y que llevó al generalato a los tres generales que ahora -por segunda vez- el Supremo obliga a degradar. De esta forma, el fallo del Supremo obligaría a realizar de nuevo el proceso con las normas anteriores al cambio, provocando el ascenso de De los Cobos.

Sin embargo, en Interior -y también en el entorno del coronel- asumen que ni siquiera llegado ese punto se podrá considerar la batalla ganada para uno u otro bando. En el Ministerio advierten que en el gabinete de Marlaska «se da por sentado que no se ascenderá a De los Cobos bajo ningún concepto». Ni siquiera aunque la decisión del tribunal obligue a ello. En ese caso, Interior está dispuesto a dejar correr el tiempo y a alargar los plazos hasta el próximo 13 de diciembre. Ese día, el coronel cumplirá 61 años, el límite de edad para un coronel. Y con ello, llegaría su jubilación forzosa.