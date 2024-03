María Guardiola levanta las alfombras en Extremadura: Vara dio 13 millones a entidades del PSOE

Durante la última legislatura de Guillermo Fernández Vara, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (Aexcid) dio más de 13 millones de euros a fundaciones o asociaciones ligadas a altos cargos o ex altos cargos del PSOE. Exactamente, Vara y la Aexcid les otorgaron 13.335.319,2 euros entre 2018 y 2023. El Gobierno de María Guardiola (PP) está levantando las alfombras de la época del ex presidente socialista de la Junta. Las ayudas millonarias a la cooperación aparecen como un chollo para grupos ligados a dirigentes del PSOE.

Esta semana, Abel Bautista, vicepresidente de Guardiola, ha denunciado ante la Asamblea de Extremadura el descaro con el que los socialistas del anterior gobierno repartieron las ayudas para la cooperación entre grupos afines al partido. «Solidaridad, sí, pero entre ustedes», espetó el vicepresidente de la Junta de Extremadura a la portavoz del PSOE en la Asamblea, Soraya Vega. «Parece que tienen ustedes -añadió Abel Bautista con ironía- una atracción innata por la Cooperación al Desarrollo o la Cooperación al Desarrollo por ustedes».

OKDIARIO ha tenido acceso a las cantidades concretas repartidas. La fundación de la propia portavoz socialista, Soraya Vega, aparece como una de las más beneficiadas. La Aexcid, con el Gobierno de Vara, dio a la Fundación Mujeres 2.173.901,71 euros. La presidenta de esta fundación es Elena Valenciano, la que fuera vicesecretaria general del PSOE, diputada, eurodiputada y mano derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba. La portavoz del PSOE en la Asamblea extremeña figura en esa fundación como patrona y vocal.

La lista de altos cargos y ex altos cargos socialistas ligados a fundaciones y asociaciones beneficiados de los fondos de cooperación en la etapa de Vara parece una lotería con muy buena suerte. La asociación de un exdiputado del PSOE en el Congreso y ex consejero socialista de la Junta se llevó más de un millón de euros en cinco años. Las de concejales, ex senadores y diputados socialistas en la Asamblea, tres millones de euros.

Vara y la Aexcid otorgaron más de un millón de euros a otra asociación de otro exdiputado socialista en el parlamento regional. La fundación que preside un ex vicepresidente socialista de la Junta, ex consejero y ex director de Gabinete se llevó más de un millón de euros. Otra fundación que preside otro ex candidato al Senado y a la Asamblea, más de tres millones de euros. Y, cómo no, la Alianza de las Civilizaciones de Zapatero y Miguel Ángel Moratinos casi un millón de euros. Concretamente, Vara les dio 887.800 euros entre 2018 y 2023, año en que dejó la Junta.

Estas son las asociaciones beneficiadas, las cantidades recibidas entre 2018 y 2023 y los altos cargos o ex altos cargos del PSOE vinculadas a ellas.

Reparto de millones

La Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex) obtuvo 2.945.053,25 euros. En ella aparecen Mónica Calurano, concejal de Villanueva de la Serena. El alcalde de esta localidad, Miguel Ángel Gallardo, es el nuevo líder del PSOE de Extremadura en sustitución de Vara. En Aupex aparecen también el ex senador Juan Andrés Tovar, que hoy es presidente de la empresa pública Cetarsa (Compañía Española de Tabaco en Rama) perteneciente al conglomerado empresarial público estatal, la SEPI. Tovar cobra más de 140.000 euros por presidirla; lleva 47 años afiliado al PSOE. En Aupex, que se llevó de Vara casi tres millones de euros, aparece también el ex diputado socialista de la Asamblea Juan Manuel Rodríguez Tabares, que aparecerá más adelante en otra millonaria subvención de Aexcid.

Tras Aupex, la segunda institución ligada a cargos socialistas que más dinero recibió fue la Fundación Triángulo. Se dedica a campañas de formación en centros educativos y proyectos de cooperación internacional y salud de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI) en España, Hispanoamérica y África. Recibió 2.886.166,08 euros. Su presidente estatal, que lo fue en Extremadura, es José María Núñez Blanco, excandidato del PSOE al Senado y a la Asamblea.

La lista de afortunados la continúa la citada Fundación Mujeres, de Elena Valenciano y Soraya Vega con 2.173.901,71 euros. Tras ella, la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular con 1.525.448,59 euros. La preside otro histórico del PSOE: Victorino Mayoral Cortés. Fue diputado del PSOE en el Congreso durante cinco legislaturas y consejero de casi todo en la Junta de Extremadura: Presidencia, Trabajo, Educación, Juventud y Deportes.

Chiringuitos bien nutridos

Con 1.258.795,66 euros aparece, a continuación, otro de esos chiringuitos de nombre casi imposible: la Fundación Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional o Fundación Musol. Tan afortunada fundación tiene su sede principal en Valencia. En Extremadura sólo tiene una oficina en Puebla de la Calzada (Badajoz). Su presidente, Rafael García Matíes, fue alto cargo de la Generalitat Valenciana con el socialista Joan Lerma.

Rafael García Matíes aparece como fundador de una de las fundaciones preferidas de José Luis Ábalos: Fiadelso. El exministro, ahora en el ojo del huracán por el caso Koldo, la usó para realizar viajes e intervenciones en el extranjero. Según se publicó, Ábalos, que dominaba el PSOE de la Comunidad Valenciana, llegó a figurar como copropietario de la sede de Fiadelso. Junto a Rafael García Matíes aparece como fundador de Fiadelso, una de las piezas clave del caso Azud y Acuamed: José Luis Vera.

Volviendo a la lista de afortunados por la Aexcid de Guillermo Fernández Vara en la última legislatura, tras la Fundación Musol aparece beneficiada la Asociación para la Cooperación al Desarrollo en el Ámbito Municipal (Acodam) con 1.142.311,4 euros. Tiene sede en Badajoz en un local cedido por la Diputación. La preside Juan Manuel Rodríguez Tabares, exdiputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura que aparece también en Aupex, citada anteriormente.

Tras Acodam, aparece la Fundación Ciudadana, presidida por el socialista Antonio Ventura, que fue vicepresidente y consejero de la Junta de Extremadura y director de Gabinete del presidente preautonómico de la Junta. Aexcid financió, entre 2018 y 2023, proyectos de la Fundación Ciudadana por valor de 1.048.305,62 €.

Los dos siguientes beneficiarios hasta completar los más de 13 millones otorgados por el Gobierno de Vara a entidades ligadas a cargos socialistas son la Alianza de Civilizaciones de Zapatero y Moratinos con casi 900.000 euros y la Alianza de Solidaridad Extremeña (ASE), presidida por el exalcalde socialista de Aldeacentera (Cáceres), Juan Francisco Monterroso Rubio. Logró 609.839,28 euros de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo.