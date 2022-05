Manifestaciones de Javier Tebas

Respecto de las informaciones publicadas el 20 y 23 de mayo de 2022 bajo los titulares El socio de Tebas y testaferro de Kirchner es apoderado de una offshore de los papeles de Panama” y Tebas declaró pagos por 1,4 millones a su socio argentino el año que la Policía el año que la policía dice que le dio casi 2 Javier Tebas ha dirigido un escrito a este medio solicitando que se publique su versión de los hechos al amparo de los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, indicando:

“Guillermo Scarcella no es ni ha sido socio de Javier Tebas Medrano. La coincidencia en el Directorio de la empresa argentina Wrapping Argentina S.A no implica ningún tipo de asociación y es únicamente una coincidencia temporal como miembro de un Consejo Directivo. Es decir, Javier Tebas no tiene ni ha tenido ninguna relación societaria con Guillermo Scarcella”.