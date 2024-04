Al grito de «¡Netanyahu asesino!», los asistentes a la manifestación pro Palestina han recorrido este domingo las calles de Madrid entre Callao, Cibeles y Atocha para mostrar su postura en contra de Israel y a favor del territorio palestino de la Franja de Gaza, administrado por el grupo terrorista de Hamás. Una manifestante entrevistada por OKDIARIO ha reconocido que la operación de respuesta de Israel en Gaza al ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre «es un genocidio, patrocinado por Europa y por Estados Unidos. Esto no se puede aguantar. Estamos aquí para luchar y para ver si podemos hacer algo». Interrogada por este periódico por las víctimas de Israel, que murieron asesinadas en la masacre de Hamás el 7 de octubre de 2023, anteriormente citada, ha evitado pronunciarse: «No sé si puedo hablar de las víctimas israelíes. Es un territorio ocupado por ellos. Son colonos», ha indicado con una mención con la que no ha querido reconocer la existencia del Estado de Israel.

En este sentido, también se han escuchado estos cánticos en la manifestación a favor de Palestina en Madrid: «¡Del río al mar!», una proclama política que se refiere a que el futuro Estado de Palestina se extenderá desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, borrando el Estado de Israel.

«Se repite el Holocausto. El gobierno debería cortar relaciones con Israel, pero no se puede porque el poder está infectado de sionistas», ha indicado otro asistente a la manifestación a favor de Palestina en Madrid, convocada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop) y apoyada por Podemos. En este sentido, Héctor Grad, miembro de la Rescop, ha destacado que esta «cuarta convocatoria estatal es también una respuesta colectiva» frente a la, a su juicio, creciente represión contra los movimientos de solidaridad con Palestina.

La secretaria general, diputada de Podemos y ex ministra, Ione Belarra, ha participado también en la manifestación, en la que ha exigido al Gobierno español y a la Unión Europea que rompan toda «complicidad» que tienen con Estados Unidos, que no se «plieguen» ni «arrodillen» a las medidas en relación con conflicto palestino-israelí que toma el país americano, quien acaba de aprobar un paquete de 26.000 millones de dólares «para armamento para Israel».

🇵🇸 Este próximo domingo, 21 de abril volvemos a las calles contra el genocidio en Palestina.

Exigimos al gobierno español y a Europa que suspenda el comercio de armas y las relaciones con Israel. 🕐 12:00H

📍 Atocha – Cibeles – Callao pic.twitter.com/inXWDFqjoW — Feminismos PODEMOS C. de Madrid (@PFeminismosMad) April 18, 2024

«Volvemos a exigirle al Gobierno de España y a la Unión Europea que rompan toda esa complicidad que tienen con los Estados Unidos, ese plegarse, ese arrodillarse ante los Estados Unidos que está llevando a enterrar el proyecto europeo bajo toneladas y toneladas de hipocresía», ha declarado Belarra en la protesta celebrada en Madrid para parar el «genocidio» en Palestina y pedir el fin de las relaciones con Israel.

EE.UU financia con 26.000 millones de dólares el genocidio que Israel está cometiendo en Palestina y Europa no dice nada. Están enterrando el proyecto europeo bajo toneladas de hipocresía. Una hipocresía por la que volvemos a salir hoy a las calles a exigir el fin de la barbarie. pic.twitter.com/3Lk8Ylh2OQ — Ione Belarra (@ionebelarra) April 21, 2024

Belarra ha denunciado la medida aprobada por parte de la Cámara Baja de Estados Unidos de un paquete de ayuda a Israel por valor de 26.400 millones de dólares, así como la también «complicidad» de EEUU.

El diputado comunista de Sumar Enrique Santiago ha abogado por suspender las relaciones con Israel y que se proceda al reconocimiento del Estado palestino, ya que a pesar de «haber liderado el clamor por ampliar los países que lo reconocen (…) no se puede seguir insistiendo tras el veto de Estados Unidos».

Durante la manifestación, también se han escuchado gritos a favor del régimen de los ayatolás: «¡Viva Irán, viva Irán!», han vitoreado los manifestantes a favor de la República Islámica de Irán. Estos gritos a favor se marcan en rojo por producirse días después de que Teherán lanzase un ataque con cientos de drones y misiles contra Israel, la primera vez que golpea a Jerusalén desde su territorio, a pesar de que financia a los diferentes grupos terroristas de la zona para que ataquen Israel, como los chiíes de Hezbollah, asentados en el sur de Líbano, los terroristas chiíes hutíes de Yemen, o los terroristas palestinas de Hamás y la Yihad Islámica.