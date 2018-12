Un rival del ex Jemad a OKDIARIO: “Las primarias han estado lejos de ser limpias y neutrales”

El candidato independiente de las primarias de Podemos José Luis Pérez denuncia que ha detectado posibles irregularidades en el proceso interno en el que ha vencido el ex Jemad Julio Rodríguez.

“Esta vez ha sido alucinante, creo que ha habido manipulación total en el tema de los votos. Me duele decirlo pero es así”, explica en conversación telefónica con OKDIARIO. Dice que hay que añadir que es una manipulación “por ahora presunta”, pero cuando tenga más pruebas lo denunciará.

Entre otros aspectos lamenta que no hubo ninguna neutralidad por parte de la dirección. En las redes sociales solo se promocionaba a la candidatura del ex Jemad, explica. “Nos borraron la foto de la web a tres candidatos independientes y, no exagero, he enviado 20 emails y ni caso, ni que han recibido el correo, lo resolvieron el último día”.

Recuerda que no es la primera denuncia. En las primarias en Castilla-La Mancha también se han señalado presuntas irregularidades. El también candidato independiente David Llorente ha acusado al aparato del partido de “juego sucio” en el proceso. Pide una auditoría acerca de que se pudo votar antes y después de los plazos establecidos.

“Julio antes de purgar a los ediles como Rita Maestre esperaba estar segundo, ahora se conformaría con ser quinto o así”, opina

Por su parte, Pérez considera que es demasiado raro que los cinco candidatos independientes hayan quedado últimos en la lista. En su caso, penúltimo de los 28 elegibles. Asegura que contaba con 200 avales y que tras mucho promocionar su candidatura en las redes sociales esperaba contar con más apoyo. “Estoy seguro de que en el recuento de votos con los independientes ha habido algo raro”, afirma tajante. “No me imaginaba quedar primero, ni entre los 15 primeros, pero penúltimo no, muchísima gente me ha apoyado”, expresa.

“Las primarias han estado lejos de ser limpias y neutrales”, considera. Tacha de “intolerable” que no se haya mantenido la neutralidad: “Las redes sociales del partido han vulnerado la obligada neutralidad del proceso y han favorecido a la única lista presentada en Madrid”.

Pide una auditoría

“El censo y el acceso a la cabina de votación telemática lo controla el partido de una manera completamente opaca para las candidaturas que no contaban con lista”, lamenta. Pérez pide en un comunicado que está moviendo en redes sociales “una auditoría externa” para ver “si los resultados son válidos y en qué medida la vulnerabilidad de las redes sociales de Podemos invalida o no el proceso”.

A preguntas de OKDIARIO admite que este proceso sólo ha servido para que el ex Jemad diga que tiene el apoyo de las bases a pesar de que menos del 10% del censo le ha votado. Además, este crítico morado dice que el 20% de votos en blanco a la cabeza de lista es “un varapalo importante” para el ex militar. Se trata de personas que como el líder de Podemos Madrid no tenía rival a ser cabeza de lista han preferido votar en blanco. “Antes de purgar a los concejales como Rita Maestre esperaba estar segundo, ahora se conformaría con ser quinto o así”, opina Pérez.

“Siempre he estado con Podemos por su filosofía, soy gato, de Madrid de toda la vida, me he presentado a las generales también, soy de Fuencarral-El Pardo y seguiré participando”, agrega. No obstante, señala que “hace tiempo” que no “traga” a esta dirección, dice que “hay mucho pasteleo” con el secretario municipal.

Este periódico habló con otros tres candidatos independientes en este proceso pero Pérez es un cuarto que se muestra disgustado con la forma de actuar autoritaria de Julio Rodríguez. Él también confirma que le hubiera gustado un debate en la campaña electoral con el antiguo Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Sobre una posible manipulación, OKDIARIO ha hablado con responsables de nVotes, la empresa que rige la votación, que asegura que no aprecian irregularidades. Aspectos como que aparece que la votación se cerró 22 horas después del plazo estipulado lo atribuye simplemente a errores puntuales a la hora de plasmar los datos en la página de resultados.