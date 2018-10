Garrido acepta las tres condiciones de Ciudadanos para los presupuestos de 2019 de la Comunidad

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha afeado este lunes al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que no haya llamado a “todos” los grupos parlamentarios para conocer sus “prioridades” y para acordar entre todos los Presupuestos regionales de 2019 y no solo con Ciudadanos.

Así lo ha expuesto Gabilondo en declaraciones a los periodistas, tras asistir a la toma de posesión de la nueva fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid. “Yo no esperaba otra cosa, durante toda la legislatura Ciudadanos estaba apoyando al PP y en los Presupuestos no habría razón para que fuera distinto. Lo que tengo es más temor de que se abran falsas expectativas con las escuelas gratuitas de 0 a 3 años como ocurrió con la gratuidad de libros”, ha sostenido.

El portavoz socialista ha asegurado que “siempre” respetan los acuerdos pero que este tipo de pactos “que son de ultimatum no es el modo de hacer presupuestos“, sino que se hace, a su parecer, “convocando a todos los grupos para que digan cuáles son sus prioridades y sus objetivos”. “No hemos sido convocados por nadie”, ha criticado.