Crisis en Ahora Madrid por la Operación Chamartín: el edil del distrito en contra del proyecto

La gran operación urbanística del norte de Madrid sigue dando quebraderos de cabeza a la alcaldesa, Manuela Carmena. La crisis ha llegado a tal punto que a la presentación de ‘Madrid Nuevo Norte’ no acudió el concejal presidente de Ahora Madrid en el distrito de Chamartín, Mauricio Valiente.

El concejal es de Izquierda Unida y siguiendo la línea de Alberto Garzón considera que el proyecto es un pelotazo urbanístico. Así lo ha manifestado en su perfil en Twitter. Valiente ha compartido un artículo del líder de su formación en el que dice que la Operación Chamartín es un ejemplo de “cómo hacer negocio privado a costa del suelo público”. El edil aboga por atender las alegaciones que se harán durante el periodo de información pública que se abrirá en septiembre.

A la presentación de la operación rebautizada por enésima vez como Madrid Nuevo Norte acudieron más concejales del PSOE (4 de los 9) que de Ahora Madrid (ninguno además de Carmena y José Manuel Calvo, edil de Urbanismo que presentó el acto). Únicamente arroparon a este edil varios directores generales del Ayuntamiento.

Más representación del PSOE

Por el PSOE acudieron también el ministro de Fomento, José Luis Ábalos; el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura; la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera o el diputado regional Enrique Rico. Por el PP estuvieron tres concejales y por Ciudadanos, dos incluyendo a la portavoz Begoña Villacís. De la Comunidad de Madrid no acudió nadie y una silla al lado de Carmena se quedó vacía. El presidente Ángel Garrido avisó de que no podía ir ya que el plan todavía no contaba con todos los informes de impacto favorables.

La ausencia de Valiente es clave ya que forma parte de la Junta de Gobierno de Carmena. El concejal Carlos Sánchez Mato, también de IU, ya fue cesado por Carmena por no compartir un plan que elevaban a votación al Pleno, el Plan Económico Financiero (PEF). “No puedo permitir que el concejal de Hacienda no apruebe la propuesta que el mismo había dirigido al pleno”, afirmó entonces Carmena. La primera edil prometió trabajar para eliminar la vinculación a partidos políticos de sus concejales pero no lo ha conseguido.

Aviso de Murgui

Además, la bronca está servida porque este fin de semana ha habido un importante aviso a navegantes. El número dos de la lista electora de Ahora Madrid y ahora segundo teniente de alcalde, Nacho Murgui, ha dicho en Europa Press que “los miembros de un Gobierno deben asumir todos y cada uno de ellos las decisiones del Gobierno y si no, irse“.

El concejal sostiene que el gobierno local “tiene que dar una imagen de estabilidad, cohesión y de claridad en el proyecto”, lo que “no quiere decir que tenga que haber disciplina de voto propia del viejo estilo ni que no puede haber diversidad de opiniones ni debate”. Apuesta por “un proyecto claro y una responsabilidad compartida”.

Ausencia de Zapata

La tensión se amplía al segundo distrito afectado por esta gran operación, el de Fuencarral-El Pardo. Al igual que Valiente, el presidente de esta zona de Madrid, Guillermo Zapata, acudió a la presentación de la propuesta original de Carmena (Madrid Puerta Norte) pero no fue a la presentación definitiva de la semana pasada. Su formación, Madrid 129, tampoco está contenta con el proyecto pero al no formar parte de la Junta y sí del grupo municipal su futuro puede estar más apuntalado.

Cuando de un lado están ecologistas, la fravm y destacados urbanistas y arquitectos y del otro la banca y las inmobiliarias está claro cuál es nuestro puesto: del lado de la sociedad civil y del bien común, no del lado de los especuladores. Algunos lo olvidan, nosotras no — Montse Galcerán (@galceran_montse) July 19, 2018

Esta falta de cohesión interna fue objeto de las críticas de la oposición. Villacís subrayó del discurso de Carmena que apostaba por el consenso con los diferentes actores pero sin embargo se ha encontrado con la oposición más fuerte dentro del propio grupo municipal.