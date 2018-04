El PSOE reconoce que Carmena sería “buena candidata” pero niega que le haya hecho “una oferta formal”

El líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, ha admitido este miércoles que tuvo una “charla informal” con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, como adelantó OKDIARIO en diciembre. Franco le dijo que sería “buena candidata” para la lista del PSOE en la capital, aunque ha añadido que no se trató de un “ofrecimiento formal”.

Así lo ha indicado Franco en Onda Cero, tras la noticia de El País según la cual el secretario regional socialista y Carmena mantuvieron una reunión y que la “alcaldesa se mostró favorable a la propuesta” de ser la próxima candidata de los socialistas.

“No se le ha ofrecido encabezar una lista. Ha habido una charla informal, donde se ha comentado que sería una buena candidata nuestra. Nada más. Ofrecimiento formal, en absoluto“, ha declarado Franco.

En diciembre, OKDIARIO ya reveló que la regidora mantuvo varios encuentros con el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, sin informar a la prensa.

Desde su elección como secretario del PSOE regional, Franco ha insistido reiteradamente en su idea de incorporar a sus filas a personas de otros partidos. Entre otros, se planteó el fichaje de personas que salieron de Izquierda Unida tras la creación de Unidos Podemos o el de personas de la órbita de UPyD como Irene Lozano.

Carmena: “La cortesía bien entendida”

Acerca de esos encuentros discretos Carmena respondió a OKDIARIO diciendo que se enmarcaban “dentro de la cortesía bien entendida”. La alcaldesa confirmó esos encuentros y ha desvelado que fue Franco el que solicitó la entrevista. “El secretario general de Madrid de una manera muy correcta vino a presentarse y me pareció bien como lo hago con el resto de nuevos líderes políticos regionales”, expresó.

“Como no tenía las magdalenas que me gusta ofrecer a mis visitas, le dije ‘siento mucho no tener magdalenas, si te parece ven otro día’ y así lo hizo”, relató la alcaldesa que entonces prefirió no entrar en el contenido de esas reuniones.

Según la información de El País, Carmena entraría en la lista del PSOE junto a personas de Podemos que son de su confianza como Rita Maestre (concejal portavoz) o José Manuel Calvo (concejal de urbanismo). Sin embargo, como Franco dijo que siempre habrá una papeleta con las siglas del PSOE en las elecciones se antoja complicado que estos concejales dejen el Podemos.