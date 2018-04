Agentes de la Policía Municipal se han concentrado frente a la antigua sede del Ayuntamiento de Madrid, para protestar contra la supuesta “desidia” del delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ante la negociación colectiva del Cuerpo, han informado los sindicatos en un comunicado.

La protesta se ha impulsado por el Colectivo Profesional de la Policía Municipal de Madrid (CPPM), la Unión de la Policía Municipal (UPM), CSIT Unión Profesional, FeSP-UGT Madrid y CCOO. Se ha reivindicado el derecho de los agentes a una negociación digna. La sección de Policía Municipal de Madrid de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha sumado a la protesta.

El colectivo critica que sus propuestas laborales no están a la altura de los graves problemas que padece la plantilla, censurando “la actitud obstruccionista de la Gerencia de Madrid” por bloquear los avances en la misma. Además, han cargado contra Barbero por negarse a reconocer, con argumentos “tramposos y no exentos de ilegalidad”, conceptos retributivos como los correspondientes a la subida al subgrupo C1 tras la entrada en vigor de la reciente Ley de Coordinación de Policías Locales de Madrid.

El CSIF y “el enésimo” desplante del Ayuntamiento de Madrid

También han criticado que se hayan implantado, con total ausencia de negociación, “una dinámica de recortes, atropellos e imposiciones que vulneran y vacían de contenido el derecho a la conciliación laboral y familiar del policía y pretenden sustituirlo por un mercadeo indigno de venta de derechos y cambios e incremento de jornadas laborales”.

Por su parte, CSIF se ha sumado a la concentración, ya que entienden que las declaraciones de miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid vinculando el fallecimiento de una persona de origen senegalés en Lavapiés a la actuación policial es el enésimo desplante de esta Corporación a su Policía Municipal.

Para CSIF, es “imprescindible” la unión de todos los sindicatos como “el lógico y único camino” para enfrentarse con éxito a una corporación que les “menosprecia y recorta condiciones continuamente”.