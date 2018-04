El portavoz de PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras renunciar a su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que a un título universitario no se puede renunciar si es legítimo y ha apuntado que, en caso de ser “ilegítimo” lo que se tiene que hacer es “anularlo”.

Así lo ha indicado Gabilondo en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la Cámara regional, después de que este martes la dirigente madrileña haya enviado una carta al rector de la URJC, Javier Ramos, en la que entre otras cuestiones le ha adelantado su pretensión de renunciar al máster que cursó en 2011-2012 y en la que pide disculpas si alguien se ha sentido ofendido por las “condiciones flexibles” que le permitió la Universidad para cursarlo.

En la misiva comunica “formalmente” al rector su decisión de renunciar a la utilización del título expedido por la Universidad, “solicitando que dicha renuncia sea considerada con carácter inmediato, a los efectos oportunos”.

A este respecto, Gabilondo—ex rector de al Universidad Autónoma— ha señalado que le parece bien que envíe una carta al rector “si tienen asuntos que dilucidar entre presidencia y URJC”, pero ha recordado que la oposición quiso que dilucidara estas cuestiones en sede parlamentaria, donde “había que justificar y dar las razones”.

El portavoz socialista ha resaltado de la misiva que Cifuentes renuncia “a la utilización del título” expedido por la Universidad, con lo que se ha planteado si a lo que realmente está renunciando al título. En ese caso, le ha indicado a la dirigente madrileña que “si es legítimo, es irrenunciable” y “si el título es ilegítimo, no hay que renunciar a él lo que hay que hacer es anularlo”.

A su parecer, el tono que encuentra en la carta es “pregunten a la Universidad”, por lo que ha instado a que no se culpabilice de todo al centro “de comportamientos inadecuados del poder”, parece que quiere dejar ver que ” es un asunto de la Universidad que hace las cosas mal en su beneficio”.

La fecha de la moción de censura

Al comienzo de su intervención, Gabilondo ha preguntado a la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, qué día va a ser el debate de la moción de censura, al tiempo que le ha instado a que lo haga con “celeridad”, ya que la ciudadanía también “se está haciendo esta pregunta”.

A su juicio, como medidas parlamentarias no hay otra que la moción de censura “para cambiar el Gobierno de Madrid y cambiar los modos de gobernar“. “Cualquier otra medida no garantiza que vaya a haber un cambio en el modo de gobernar, respeto que alguien entienda que una solución es una dimisión, pero no es una dimisión y punto, porque tiene que venir con otro presidente diputado del PP”, ha sostenido.

Además, Gabilondo ha sostenido que sería bueno que se convoque la fecha del Pleno para el debate de la moción de censura “con alguna celeridad” y que respetan la opinión de la presidenta de la Asamblea, y que sólo quieren que les digan cuál es.

En cuanto a poner condiciones en la moción de censura, Gabilondo ha sostenido que son “partidarios de poner condiciones viables” a dicha moción y ha indicado que cree que las condiciones que le ponga Ciudadanos será “para que algo salga”, como que se incluyan las diferentes cosas que han debatido y han votado juntos en los Plenos.