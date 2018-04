Cabreo en Anticapitalistas: rechazan las primarias a medida de Errejón y esta semana votan si participan

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, de la corriente de Anticapitalistas, ha reiterado este lunes su rechazo al nuevo Reglamento de primarias que aprobó la formación, en el seno del Consejo Ciudadano, y ha reiterado que no es el momento de “mirar hacia dentro”.

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara regional, Ruiz-Huerta ha sostenido que desde el primer momento se opusieron a celebrar ya las primarias del partido en la región porque consideran que toca “mirar hacia el PP y tratar de presionar trabajando juntos para echar a Cristina Cifuentes”.

La portavoz parlamentaria ha recordado que el resto de partidos no han designado a ningún candidato ni están jugando la carrera electoral por lo que considera este paso “prematuro”. Y es que, ha criticado que debido a esto se esté hablando ya “más de las primarias de Podemos que de lo que de verdad preocupa a la ciudadanía”.

Considera que atendiendo a esta razón es “poco responsable” y ha manifestado que ella está “concentrada en echar a Cristina Cifuentes”, su única rival y principal preocupación.

“No garantiza la pluralidad”

La portavoz de la formación ha manifestado que el nuevo Reglamento, “aprobado con las exigencias del candidato favorito de la Dirección“, es un texto que “no garantiza la pluralidad y que está hecho para expulsar a la lista que no sea la mayoritaria”.

A su parecer, la única manera de ganar las elecciones de 2019 es “construir la unidad popular” para lo que es necesario “hacer una lista que tenga en cuenta el resto de actores políticos del cambio”. Ha anunciado que esta semana se reunirán para decidir si finalmente se presentan a las primarias, con ella como candidata.

“Si decidiéramos presentarnos en ningún caso vamos a imponer una lista o un programa. En caso de que obtuviéramos una victoria seguiremos empeñados en lo que hace falta: la unidad popular”, ha apostillado Ruiz-Huerta.

“C’s negocia perpetuar al PP”

Lorena Ruiz-Huerta ha opinado que el PP no fija la fecha de la moción de censura contra Cifuentes porque Ciudadanos y Partido Popular negocian en los despachos y pasillos “perpetuar el Gobierno” de estos últimos.

La de Podemos pide que la presidenta del Parlamento madrileño, Paloma Adrados, a que fije cuanto antes el día, que tiene como fecha límite el 7 de mayo. Ruiz-Huerta cree que la formación naranja y los ‘populares’ están “buscando la manera de no facilitar un gobierno del cambio, que no mienta a la ciudadanía y que acabe con esta situación de descrédito de las instituciones”. “Entiendo que están cocinando y por eso motivo no anuncian la fecha”, ha deslizado.

Por otro lado, cree que Ciudadanos, que ha decidido “seguir las encuestas de opinión igual que las plantas siguen el ciclo lunar“, están haciendo cábalas sobre cuál de las opciones que tienen van a darle “mayor rédito electoral con una enorme irresponsabilidad”.