Franco es un intruso: el nº 1 del PSOE madrileño ejerció como profesor de Matemáticas con su falsa licenciatura

José Manuel Franco dio clases pirata de Matemáticas sin tener ningún título que le acreditase como tal. El líder de los socialistas madrileños actuó como un intruso profesional y, en base a una licenciatura que nunca tuvo, dio clases de Matemáticas durante cinco años.

Ocurrió entre los años 1982 y 1987. Era la época en la que el actual número uno del PSOE en Madrid aún no había obtenido su plaza de funcionario del Estado, más en concreto, en el Ministerio de Defensa. Franco ingresó en la Adminsitración Central en 1987. Y eran también los mismos años en los que, tras abandonar sus estudios de Matemáticas sin éxito, decidió sacar partido a sus conocimientos en esta materia. Pero con un problema: que esos conocimientos no habían llegado a ser los suficientes como para obtener el título universitario oficial de matemático ni tenía estudios de profesor.

Franco cursó tres años de Matemáticas. Es decir, poco más de la mitad de la carrera. Y no contaba en aquella época con otro título -como podría haber sido el de Magisterio- que le acreditase para dar clases remuneradas.

Pero eso no fue un problema para él. Y en base a una formación no finalizada comercializó sus servicios como profesor.

Así lo describió, además, en su currículum depositado en la Asamblea de Madrid en el año 1995, en el 1999, en el 2003 e, incluso, en la ficha personal depositada en la Legislatura de 2011 a 2015. Y solamente hizo desaparecer su dedicación como profesor en Matemáticas en los datos oficiales presentados ante la Asamblea de Madrid en 2015.

Franco ha reconocido a OKDIARIO que trabajó como “profesor de Matemáticas”. Para después puntualizar que lo hizo en “clases de apoyo”.

Pero eso no es lo que pone en el curriculum oficial, donde se describe su papel como el de “profesor de Matemáticas”, algo que alude al título de profesor y que habría exigido de un título del que carecía Franco.

De este modo, se elevan a dos los falseamientos del líder de los socialistas madrileños en su currículum oficial. A dos porque el secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid (PSM), José Manuel Franco, falseó su ficha personal y se inventó una licenciatura en Matemáticas.

Y ello, siendo él precisamente quien tendrá que defender que Cristina Cifuentes debe salir del Gobierno porque, asegura, se inventó un máster, cuando ya ha reconocido que hizo figurar una licenciatura falsa en su currículum oficial depositado en la Asamblea de Madrid desde 1995 y hasta 2003.

Franco, tal y como ha podido confirmar OKDIARIO en los archivos internos de la Asamblea de Madrid, afirmó ser “licenciado en CC Matemáticas” en su declaración presentada en el conocido como Quién es Quién de la Cámara autonómica. Lo hizo en la ficha correspondiente a la IV Legislatura -1995/1999- y lo volvió a hacer en la de la V Legislatura -1999/2003-, remarcando su supuesta titulación universitaria.

Y es que era supuesta y falsa. OKDIARIO ha confirmado que ese título ni existe ni ha existido nunca porque José Manuel Franco nunca ha obtenido la licenciatura en Matemáticas.

Franco alude ahora a un supuesto error cometido por terceras personas -no por él, afirma-. Terceros que habrían incluido el título de forma equivocada sin haberse enterado él durante ocho años. Pero, sin embargo, la supuesta categoría académica de profesor de Matemáticas ha permanecido hasta 2015.

No fue hasta la IX legislatura en la que apareció por fin en su ficha una titulación real: la licenciatura en Derecho que sí ostenta y que obtuvo mucho después de aquellos años en los que afirmaba ser licenciado en Ciencias Matemáticas.