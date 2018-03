El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha vuelto a alimentar la polémica artificial creada alrededor de la muerte del inmigrante senegalés Mmame Mbaye al sostener que “corrió ante una persecución policial y su corazón no pudo más tras 14 años huyendo”.

Barbero ha dicho esto mientras admitía que, en realidad, no hubo “persecución policial directa” desde la Plaza Mayor al mantero protagonista de los hechos, pero que sí huyó de esta intervención policial que tuvo lugar en la Puerta del Sol, donde estaba con su manta.

Según el relato del concejal del gobierno de Manuela Carmena, el mantero Mmame Mbaye había sufrido una persecución policial previa entre Puerta del Sol y Plaza Mayor. Minutos después, se desplomó cuando desde ahí regresaba hacia su casa.

Durante ese segundo tramo entre Plaza Mayor y calle del Oso, según Barbero, el fallecido estaba huyendo de la Policía, pero no estaba siendo perseguido por los agentes.

Barbero ha indicado este jueves en el pleno de Cibeles que no hubo “persecución policial directa” desde la Plaza Mayor a calle del Oso. No obstante, en ese momento, junto con un compañero, estaba “andando y huyendo” por las calles Toledo, Estudios y Embajadores hasta la calle del Oso. Frente al número 10 se desplomó porque “su corazón no pudo más tras catorce años de persecuciones”.

“14 años de persecuciones”

“No hubo persecución policial directa de Mayor a Oso pero Mmame Mbaye llevaba catorce años huyendo”, ha señalado Barbero a la oposición. El político de Ahora Madrid ha lamentado esta situación de “una vida sin papeles, asustado por ser detenido y expulsado, con el pánico en el cuerpo”. También ha cargado contra quienes “prejuzgan la actitud de otro por llevar uniforme de policía”.

Además, ha insistido en su tendencia a cuestionar el papel llevado a cabo por la Policía Municipal: “Investigar no es poner en cuestión sino que es buscar la verdad”. A continuación, ha mostrado su confianza y apoyo al cuerpo.

Ocultó datos para “no generar confusión”

Barbero ha dicho que optó por no emitir ningún tuit, ni ningún comunicado para “no generar confusión y no contradecir a la Policía Nacional que sí dijo que hubo persecución como reflejó un teletipo”. Considera que si hubiera difundido algún mensaje la oposición pediría igualmente su dimisión por desmentir a la Jefatura de Policía Nacional.

Ha relatado que a las ocho y media llegó a Lavapiés junto a Marta Higueras, alcaldesa en funciones, y Jorge García Castaño, concejal de Centro. “Quise esperar a ver la declaración del compañero del fallecido que estaba en la comisaría de Leganitos y de las asociaciones vinculadas a esta realidad; el atestado de Policía Municipal me llega a las 23:23 y el de Samur a las 4:40 de la madrugada”, ha puntualizado el edil.

“Optamos por el principio de la prudencia, por no generar más confusión, nunca sabremos el resultado de haber hecho lo contrario”, considera Barbero. “Había dos objetivos: reducir el conflicto y ser fieles a la verdad“, ha añadido en todo caso.

Culpa a la Ley de Extranjería

“La cuestión no es cómo lo hago yo, sino que se nos sigue muriendo gente”, ha subrayado. Ha querido “rechazar los actos vandálicos, sin ningún matiz” y ha criticado la Ley de Extranjería y la reforma del Código Penal de 2015 que convierte en delito que te puede llevar a la cárcel lo que antes era una falta. “Al final las instituciones tendremos que dar una respuesta y esta Corporación es defensora de los Derechos Humanos, podremos haber sido lentos en algunas decisiones, pero tenemos un firme compromiso contra el racismo”, ha zanjado.