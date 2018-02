Aguado asegura que Ciudadanos pedirá la dimisión “inmediata” de Cifuentes si es imputada

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha recordado este lunes que pedirán la dimisión “inmediata” de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, si es imputada y aseguran que apoyarán que comparezca en el Congreso de los Diputados y en la Cámara regional, siempre que lo permita el Reglamento, para dar explicaciones.

Así lo ha indicado el mismo día en el que el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados ha situado en su declaración ante la Audiencia Nacional a Cifuentes, en el núcleo de poder del partido, junto con su antecesor en el cargo, Ignacio González, que dirigió las “campañas paralelas” que se organizaron exclusivamente para Esperanza Aguirre en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011.

En declaraciones a la Ser, Aguado ha señalado que se está viviendo una situación “muy preocupante” puesto que un partido que fue votado por miles de madrileños “se está desmoronando y se están despellejando los unos a los otros con declaraciones de corrupción cruzadas”.

Al portavoz de Ciudadanos le da “pena” que se esté permanentemente hablando de corrupción, algo que se produce no porque ellos quieran sino porque obliga a ello lo que ha pasado en la Comunidad bajo los Gobierno del PP con mayoría absoluta.

Aguado ha incidido en que pese a las declaraciones de Granados, su confianza o no con la presidenta madrileña la valora en función del acuerdo de investidura. “Mientras ella cumpla yo no tengo que desconfiar, evidentemente entiendo que es una situación delicada para ella judicialmente pero a mi no me pagan por ser juez ni por hacer juicios me pagan por hacer política y para reformar las leyes y que en la Comunidad no volvamos a vivir nuevos Púnica, Gürtel o Operación Lezo”, ha dicho.

En este sentido, ha recordado la postura que han mantenido desde el año 2015 y es que si imputan a un miembro del Gobierno o a la propia Cifuentes pedirán su dimisión “inmediata”. Así esta recogido en el acuerdo de investidura. Pero a día de hoy, según Aguado, aunque “la corrupción está afectando al PP y acorralando a los miembros del Gobierno no hay ninguna imputación sobre la mesa”.

El portavoz de Ciudadanos ha hecho hincapié en que apoyarán “todas” las comparecencias de la presidenta regional o de miembros del Gobierno que permitan saber qué es lo que ha pasado, siempre que “se respete el Reglamento”. Apoyaran la comparecencia de Cifuentes en comisión en el Congreso de los Diputados. Además, ha incidido en que apoyarán todo aquello que sea conocer la verdad y exigir responsabilidades políticas”.