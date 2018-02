La nevada destapa las chapuzas de Carmena: pasos de cebra embalsados, aspersores funcionando…

La nevada ha desatado las críticas de los madrileños al Ayuntamiento de la capital. La llegada de la nieve, aunque en muy pequeña cantidad, ha hecho que afloren deficiencias a muchos niveles.

Balsas de agua

La nieve ha cuajado ligeramente y al poco rato se ha convertido en agua. Esto ha supuesto la aparición de muchas balsas de agua. Por ejemplo, un paso de peatones recién reformado en la calle Pedro Bosch (Puente de Vallecas) está impracticable.

Asimismo, en la estación de Atocha también se acumula el agua en la salida de los trenes de Cercanías y de Alta Velocidad. “¿Tan difícil es hacer las cosas bien? Alguien tendrá que asumir las responsabilidades de semejante chapuza, es dinero mal empleado con un mala dirección de obra”, se quejan en Twitter.

Paso peatones RECIEN remodelado en Pedro Bosch con mega balsa de agua.Tan difícil es hacer las cosas bien?Alguien tendrá que asumir las responsabilidades de semejante chapuza.Dinero mal empleado.Mala dirección de obra @Lineamadrid @JMDretiro @Madridreclama @MADRID @apiemadrid pic.twitter.com/KqAmkeFHoc — Madrid Utopicus (@madrid_utopicus) February 5, 2018

Así estaban los pasos de peatones de acceso a @CercaniasMadrid en #Atocha. La falta de mantenimiento e inversiones afecta no sólo a las instalaciones y trenes, sino también a los accesos. #LaAveriaDeCadaDia pic.twitter.com/ZB3a8lMS1b — Fca Dor (@odraod) February 5, 2018

Aspersores en funcionamiento

La previsión de los responsables del riego de los parques y jardines del Ayuntamiento han fallado también. Tal como recogen varios madrileños, a pesar de las precipitaciones, tanto en forma de agua como de nieve, los aspersores han seguido funcionando como el resto de los días.

Rocío, una vecina madrileña, indica al Consistorio que con la sequía que estamos padeciendo se debería ahorrar agua.

Estamos en sequía, está nevando, y estais regando!!!! Por favor, ahorrad agua! @MADRID pic.twitter.com/VZHq93z3Nq — Rocío Zumalacarregui (@rociozuma) February 5, 2018

Falta de sal

El Ayuntamiento ha asegurado que ha puesto a disposición de los madrileños 21 puntos de recogida de sal, uno por distrito. Pero lo cierto es que hay muchos puntos claves de la ciudad como puentes y entradas a colegios que están inaccesibles tal como demuestran fotografías colgadas en las redes sociales.

Como siempre el ayuntamiento de madrid muy mal pic.twitter.com/DTCWqBOXY4 — Jotaeme (@jotaemepost) February 5, 2018

Colegio Santo domingo Puente Vallecas. Un colegio como tantos otros en Madrid donde salir y entrar se convierte en toda una aventura. Parece que el Ayto ha sido el último en enterarse de que hoy en Madrid iba a nevar. Sal por favor, ya llegáis tarde. pic.twitter.com/QpZeCI7uda — Begoña Villacís (@begonavillacis) February 5, 2018

Quejas de Ganemos

La gestión de Manuela Carmena y su equipo ha sido criticada desde sus propias filas internas. Es el caso de Ganemos, formación que integra Ahora Madrid, que en su agrupación en Fuencarral ha solicitado la limpieza de calles del polígono industrial del distrito.

@Lineamadrid Buenas tardes. ¿Podrían salar o limpiar d3 nieve la calzada de las calles del polígono de Fuencarral pueblo c/ Zamarramala y acceso a la av. Cardenal Herrera Oria?

Gracias. pic.twitter.com/ViPP9jo6Sy — Ganemos Fuencarral (@GanarFuencarral) February 5, 2018

Lo de echar sal en las aceras de Madrid no se contempla, ¿no? Vaya manera de deslizar. Hablamos de José Abascal… Grande @MADRID muy buen no trabajo pic.twitter.com/JPnSOBKOr9 — Jose Palacios (@luskao_sp) February 5, 2018

“Ni gota de sal en las calles de la zona Cuatro Caminos-Estadio Bernabéu, Ole por la previsión del Ayuntamiento”, indica una vecina. “¿Dónde está la sal, gente limpiando las calles, algún policía municipal por las calles controlando y ayudando?, menuda vergüenza de gestión del temporal”, afirma Pedro, otro madrileño.

@ManuelaCarmena @Lineamadrid la calle Ricardo Gutierrez colapsada por la nieve. Imposible acceder a los garajes. Y encima pagar zona SER pic.twitter.com/xbnBGEv68N — Tetuan (@HelpTetuan) February 5, 2018

“Después de la que está cayendo en Madrid, aún no he visto personal para limpiar aceras ni carreteras, es indignante y vergonzoso que no se tomen medidas, dimisión o explicación, Manuela Carmena”, pide Gabriel en la red.

“Sugerir que un ciudadano tenga que ir a un punto limpio y coger sacos de sal el solo es rayar lo indecente más si cabe cuando este Ayuntamiento quiere cercenar el derecho ciudadano del coche privado”, indica otro ciudadano.

Choques y caídas de árboles