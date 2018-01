Investigados dos alcaldes de Leganés por permutar una parcela de 48 millones por otra de 4

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas aprecia “indicios de presunta responsabilidad contable” en el conocido como ‘caso Portfolio’. Los anteriores alcaldes de Leganés (de PSOE y PP) mantuvieron una permuta presuntamente lesiva para la ciudadanía. Cedieron una parcela comercial de valorada en hasta 48 millones, a cambio de obtener un solar de 4.

El pasado mes de noviembre la Unión por Leganés (ULEG) presentó un escrito de denuncia ante el Tribunal de Cuentas pidiendo que se investigara y determinara las posibles “responsabilidades contables” en el convenio de permuta que firmó el Ayuntamiento de Leganés en marzo de 2005 para el intercambio de suelo con la empresa ‘Portfolio’. Ahora, tal como avanza OKDIARIO, la Fiscalía acepta el criterio del partido denunciante, que por ahora no se personará en la causa. La Fiscalía traslada el caso a la Sección de Enjuiciamiento del máximo órgano fiscalizador del Estado.

El portavoz de ULEG, Carlos Delgado, pidió una investigación sobre el posible “quebranto económico” que podría haber supuesto este convenio. Este concejal independiente lo cifra en 9 millones de euros en intereses. La permuta, que ningún Gobierno en doce años ha terminado de llevar a efecto, establecía que el Ayuntamiento adquiere suelo rústico en la conocida como Fuente de la Mora a cambio de ceder 28.000 metros cuadrados edificables de uso comercial y de ocio en el cotizado complejo comercial ‘Plaza Nueva’.

En este intercambio, el valor del suelo que adquiría el Ayuntamiento ascendía a menos de 4 millones de euros, mientras que los terrenos y la edificabilidad de la empresa ‘Festival Park’ (rebautizada como ‘Portfolio’) en Plaza Nueva podrían alcanzar los 48 millones, un “extraordinario desequilibrio en su valor”, según ULEG.

Vía penal en paralelo

Con esta vía se abre la responsabilidad contable en este caso. Y se suma a la vía penal que comenzó en octubre, también por iniciativa del citado partido. La Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid ha requerido ya documentación a la Administración local.

En este sentido, desde ULEG reclamaron a esta Fiscalía que investigara si pudo producirse “presuntamente prevaricación y malversación”, entre otros delitos, durante el mandato del anterior alcalde. E incluye en esta petición al exconcejal de Urbanismo y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Recuenco. Para ambos pide que respondan con una responsabilidad patrimonial de 7 millones de euros.

Por otra parte, además, la Audiencia Provincial ratificó la sentencia del juzgado de Primera Instancia de Leganés que condenaba al Consistorio leganense a indemnizar a la empresa por incumplir el polémico convenio. Un montante que, con sus correspondientes intereses, podría alcanzar los 9 millones de euros, según Delgado.

Esta formación independiente quiere que se investigue por qué, durante el pasado mandato, el Gobierno local no atendió la vía amistosa que abrió la empresa y por qué, en el marco jurídico, el Ejecutivo no emprendió acciones destinadas a defender los intereses de los ciudadanos en este expediente. En este sentido, desde el PP recuerdan que en la pasada legislatura no se pudo ejecutar la permuta por falta de unos informes técnicos y defienden que se actuó siguiendo la legalidad.