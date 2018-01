El gerente de la EMT de Carmena contras las cuerdas por suplantar en Twitter o gastar medio millón en una app

El gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), Álvaro Fernández Heredia, está contra las cuerdas tras haber sido imputado por suplantar una identidad en Twitter, gastar medio millón en una app que no funciona aún y por encargar una auditoria sobre la compra de BiciMad un año después del desembolso.

En primer lugar, este martes se ha conocido que el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha pedido a la Fiscalía de Madrid que se pronuncie sobre si Fernández Heredia pudo cometer un delito contra la propiedad intelectual creando una cuenta no oficial en Twitter del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid.

Usurpación de identidad en Twitter

El gerente ha explicado, tras publicar el caso El País, en declaraciones a Europa Press, que no creó ninguna cuenta, que habría sido dada de alta por un colectivo para denunciar que el Consorcio no contaba con perfil en la red social. Pide el sobreseimiento de la causa porque entiende que no hay delito penal.

El propio Consorcio denunció a Policía Nacional tras ver que esta cuenta “no oficial” usaba su logo y su imagen sin permiso. Los agentes dieron traslado del caso a la Fiscalía, que lo llevó a los tribunales de oficio. Fuentes del Consorcio indican a OKDIARIO que por ahora no están perdonados en la causa.

Querella por malversación

En segundo lugar, el PP en el Ayuntamiento ha avanzado este martes que interpondrán a finales de semana una querella contra la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el propio Fernández Heredia, por el convenio de cesión de BiciMad al entender que podría haberse cometido malversación de caudales públicos.

La EMT ha develado el informe de auditoría encargado sobre la compra de BiciMad. Es el mismo auditor que no vio irregularidad en el Palau de la Generalitat de Cataluña. Acepta que el precio pagado de 10,5 millones se ajusta al valor de los activos adquiridos.

El PP recuerda que “hace año y medio se firmó la cesión de ese contrato y hace un año se negó al PP la realización de una auditoría porque decían que todo estaba perfectamente y en regla”. “Entonces, ¿por que ahora, un año y medio después, se tienen que verificar los precios de cesión? Si todo estaba en forma adecuada… no tiene ningún sentido”, ha dicho.

Creen que es “un contrato ad hoc para justificar la posible responsabilidad penal que tienen Sabanés y Fernández Heredia”. Mantienen que la operación se hizo “en función de una valoración en cinco folios, sin membrete ni firma”. “En la EMT están muy nerviosos porque saben que se han producido irregularidades graves”, ha destacado el portavoz José Luis Martínez-Almeida.

Una app de medio millón de euros

Por último, la tercera polémica que se cierne contra el Ayuntamiento en materia de Movilidad es la contratación por 461.610,77 euros por TXMAD, una aplicación móvil para el sector del taxi que no funciona a pleno rendimiento. El PSOE va a preguntar al respecto en comisión en los próximos días, como ha desvelado Antena 3.

Debería servir para calcular el precio de un viaje, ver las tarifas urbanas oficiales con los suplementos, encontrar paradas de taxi, conocer el régimen legal del taxi en la capital o trasladar sugerencias y reclamaciones. Sin embargo, su falta de efectividad en su funcionamiento y el alto coste ha levantado las sospechas del grupo socialista.