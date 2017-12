Carmena miente al anunciar que ha convocado a la oposición para redefinir los centros culturales

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha la Mesa de Centros Culturales de Distrito. Dice haber invitado a los grupos políticos con representación municipal pero no ha sido así. La portavoz municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha asegurado este martes que “es mentira, no hemos recibido ninguna comunicación para entrar a valorar un debate... este equipo de Gobierno no tiene deferencia con los partidos de la oposición, esto no es muy democrático”.

Villacís ha destacado que los centros culturales de la capital “tienen que prestar servicios culturales” y no servir a “colectivos afines” del equipo de Gobierno. La portavoz ha recordado que “lo que es cultura en la capital no lo decide Ahora Madrid, lo decide personal técnico de esta administración”.

El Consistorio había dicho que era una mesa para los partidos políticos con representación municipal, sindicatos, organizaciones vecinales y culturales, para definir y enriquecer su modelo de centros culturales con perspectiva de barrio.

Planes del Ayuntamiento

“Madrid necesita desarrollar políticas culturales también desde una perspectiva de barrio y de implicación con el territorio” dijo hace unos días el edil Nacho Murgui. “Partimos de un diagnóstico claro: durante muchos años los Centros Culturales de Distrito han estado desaprovechados, trabajando con cierta inercia y falta de proyecto relacionado con su ámbito de influencia, con el barrio y distrito en los que están ubicados”. Llama la atención que la titular de la cartera de Cultura, la propia Manuela Carmena, no haya participado de la presentación de esta iniciativa.

El principal objetivo de esta remodelación es conseguir que los Centros Culturales de Distrito sean “los motores y dinamizadores de la cultura de proximidad, relacionándose para ello con iniciativas ciudadanas y profesionales que aporten elementos de calidad y proyectos de interés para la ciudadanía”.

Los objetivos del nuevo modelo de centro cultural de barrio que se someterá a valoración en esta mesa de diálogo son: potenciar la calidad de vida y ampliar las posibilidades vitales de la ciudadanía, ampliar el ámbito de actuación de los centros (horarios, actividades y contenidos, usos, públicos, programación), convertir los centros culturales en motores catalizadores y foco de la cultura, implicar a la ciudadanía en la programación y gestión de actividades, entre otros.

Se propone crear un órgano de asesoramiento ciudadano para cada centro con un reglamento de funcionamiento e integración con el Foro Local de distrito. Para implementar este modelo, según un comunicado municipal, se plantea la cualificación de la actividad de programación en los Centros mediante la creación de la figura del gestor cultural, tratando de involucrar a los actuales directores de los Centros Culturales en el proyecto. Su experiencia será clave en una segunda fase, a la hora de desarrollar los aspectos técnicos de la propuesta