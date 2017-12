Almeida sobre las calles unidireccionales: “Madrid no merece ser conocido por estas tonterías”

OKDIARIO se ha trasladado al centro de Madrid para conocer de primera mano cómo han transcurrido las primeras horas tras entrar en vigor la obligatoriedad de circular por las calles más céntricas de la capital en un solo sentido. Oposición y ciudadanos parecen de acuerdo en calificarlo como una “Carmenada” y lamentan que Madrid se conozca por este tipo de acciones.

El portavoz de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se muestra escéptico: “Habrá que concentrar más Policía Municipal aquí, para organizar el sentido de las calles, vamos a ver si funciona bien o no, a mí me llama mucho la atención y no lo veo muy claro”.

Y sigue: “Hemos escuchado que van a destinar 160 policías municipales a la tarea de controlar las calles, que tienen que sacar de otros distritos, entonces, ¿qué pasa con el resto de distritos? ¿Se quedan sin seguridad, sin Policía Municipal?

Cree que “la nueva idea de Carmena, es pastorear a los peatones por las calles en función de no sé muy bien qué criterios”.

El PP denuncia posibles problemas de seguridad

Para el líder del PP en la capital, José Luis Martínez-Almeida, “hay problemas de inseguridad que la Policía Municipal podría, dadas sus funciones, estar acometiendo y sin embargo tenemos que tener 160 policías vigilando que la gente vaya en un solo sentido por la calle del Carmen y por la Calle Preciados, es absolutamente ridículo”.

Precisamente, varios policías municipales denuncian ante las cámaras de OKDIARIO que no han sido bien informados de la medida y ni siquiera conocen bien a qué horas deben aplicarse estas nuevas prohibiciones que entraron en vigor el pasado viernes.

Almeida, por su parte, también se pregunta, “¿al final, ¿el drama cuál es? Es el de la señora que se ha visto en el vídeo que está discapacitada y tiene que dar toda la vuelta a la manzana para acceder a su hotel que tenía a 10 metros de la entrada”. Cree el popular que “Manuela tendría que reflexionar si Madrid merece ser conocido por estas tonterías o por ser la capital de España”.

Cake Minuesa también ha podido preguntar su opinión a algunos peatones descontentos, que califican la idea como una “Carmenada andante y bajante” o afirman que “en este país no caben más tontos”.