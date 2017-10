Madrid, paraíso okupa: “Los vecinos están viviendo una vida de pesadilla”

CiudadanOK se desplaza hasta Entrevías, uno de los barrios más conflictivos de la capital de España debido al movimiento okupa: padecen 70 okupaciones conflictivas en la zona ante la inacción del gobierno municipal de Ahora Madrid: “Los vecinos están viviendo una vida de pesadilla”, denuncian desde el grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento.

La portavoz naranja en el consistorio, Begoña Villacís, ha estado en Entrevías con Cake Minuesa: “Este es uno de los puntos donde estamos detectando que se están produciendo un mayor número de okupaciones”.

Villacís tiene claro el motivo: “Hay unos ciertos complejos, por gran parte de este gobierno municipal, que creen realmente en la okupación“. Hay que recordar que destacados miembros del equipo de Manuela Carmena como el segundo teniente de alcalde Nacho Murgui, o los ediles Celia Mayer, Rommy Arce o Guillermo Zapata son activos defensores del movimiento okupa.

Un vecino que prefiere no mostrar su rostro denuncia ante los micrófonos de OKDIARIO que el problema con los okupas es la mala convivencia del colectivo respecto al resto de personas: “Ellos se tienen que integrar a nosotros, no nosotros a ellos. Hay gente muy rara”.

Narco okupación

Desde Ciudadanos también denuncian que los problemas van más allá de la mera okupación: Nosotros creemos que un ayuntamiento tiene que velar por los vecinos”. “La convivencia se ve totalmente afectada, los vecinos nos cuentan unos temas… esto tiene un nombre, que es narco okupación“, señalan.

Y es que tal y como afirman quienes viven en el barrio “aquí se dedican mucho al trapicheo, al menudeo de la droga”. También hay casos de niños que no se atreven a ir solos al colegio, o de personas mayores que no se van de vacaciones porque temen no tener casa a su regreso”.

“Esto se convierte en una pesadilla totalmente, la vida de las familias aquí”, dice Begoña Villacís. “Hay unos indicadores en la ciudad, los tipos delictivos, y nosotros estamos viendo en reiteradas ocasiones que todos los tipos delictivos en Madrid están subiendo”.

Problema a nivel nacional

La concejal de Ciudadanos, reconoce sin embargo que el problema afecta a todo el territorio nacional: “España se ha convertido en un paraíso para okupas, tiene una legislación que resulta muy atractiva para ellos. Puedes estar muchísimo tiempo okupando una casa, el dueño se ve obligado incluso a pagar suministros…”

Y termina con una reflexión dedicada al Ayuntamiento de Madrid: “En lugar de proteger a los okupas hay que proteger a los vecinos”.