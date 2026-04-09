La ley de multirreincidencia que entra en vigor este viernes castigará con cárcel el robo de móviles y otros delitos reiterados

Este viernes 10 de abril entra en vigor en España una nueva normativa cuyo objetivo es mejorar la respuesta penal ante la delincuencia reiterada. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Ley Orgánica 1/2026, conocida como la Ley de Multirreincidencia, que fue aprobada el pasado 27 de marzo. De este modo, desde este viernes ya se podrá detener por delitos de hurto cuando se roben móviles u otros dispositivos que contengan información o datos personales.

Hasta ahora, los hurtos cuya cuantía no pasaban. de los 400 euros se castigaban con penas de multa. Ahora, si los culpables ya han sido condenados previamente por al menos tres delitos similares, podrán ir a la cárcel, con penas de 6 a 18 meses.

El legislador justifica esta medida en que perder un móvil causa perjuicios que van más allá del valor material del aparato, y que incluyen incomunicación, exposición de datos privados o vulneración de la privacidad.

También se verá afectada por esta nueva normativa la multirreicidencia en estafa leve, es decir, la que sea inferior a los 400 euros. En este caso, las penas de prisión a quien acumule tres delitos de esta naturaleza irán de los 6 meses a los 3 años.

Las explotaciones agrícolas y ganaderas pasan a estar más protegidas también, en tanto que la norma simplifica el requisito para utilizar el tipo agravado en hurtos, simplemente acreditando que el valor de lo sustraído pasa de 400 euros. Ya no será necesario probar la especial gravedad del perjuicio. El legislador estima en est caso que las herramientas agrarias tienen un elevado coste de reposición pese a su bajo valor de reventa, lo que sitúa a este sector en una situación de vulnerabilidad particular.

Esta reforma que entra en vigor el viernes 10 fue registrada por Junts en marzo de 2024, es decir, que no es una iniciativa del Gobierno socialista. Fue aprobada en el Comgreso con votos a favor del PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN.