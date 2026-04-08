En libertad con medidas cautelares por segunda vez en 3 meses un marroquí reincidente por robos y hurtos

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Almoradí (Alicante) han detenido a dos marroquíes de 25 y 31 años de edad por siete robos con fuerza en el interior de vehículos y un delito de hurto. Todos ellos cometidos la madrugada del pasado 21 de febrero, como puede verse en el vídeo que ilustra esta información.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, que decretó para ambos libertad con medidas cautelares a la espera de juicio. Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el más joven había sido detenido en febrero de este 2026, también en Almoradí por robos con violencia, fuerza y hurtos. Entonces, también fue puesto en libertad con medidas cautelares a la espera de juicio.

Según informó la Guardia Civil el pasado 22 de febrero, tres varones fueron detenidos en el curso de la denominada Operación Morcar 26 como presuntos autores de dos delitos de robos con violencia, tres delitos de robo con fuerza en el interior de establecimientos públicos y dos delitos de hurto en el interior de vehículos, todos ellos en la comarca alicantina de la Vega Baja, de la que forma parte Almoradí. Tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad con medidas cautelares a la espera de juicio.

En el caso de la detención más reciente, también en Almoradí, ha sido un vecino quien ha advertido a los agentes de la presencia de dos varones jóvenes que estaban sustrayendo objetos del interior de vehículos estacionados en vía pública, como se puede ver en las imágenes del vídeo que ilustra esta información.

Los agentes se han personado en el lugar de los hechos y han localizado al sospechoso en las inmediaciones, siendo reconocido este último de inmediato por sus antecedentes policiales, según la propia Guardia Civil, y por carecer de domicilio conocido, por lo que han procedido a su detención.

Cerca del lugar donde se ha producido la detención, los agentes han hallado tres sacos de plástico. Contenían diversos objetos que la Guardia Civil entiende que pueden proceder de los hurtos y robos en el interior de los vehículos. Además, los agentes han localizado hasta ocho vehículos con signos de haber sido forzados en distintas calles de Almoradí.

En los días posteriores, la Guardia Civil ha procedido a la localización de los afectados para devolverles los objetos robados que han sido recuperados. Además, los agentes han procedido al análisis de los vídeos de las cámaras de seguridad de la zona afectada por los robos y hurtos, lo que les ha permitido confirmar que los detenidos han sido los autores de los hechos investigados, según las mismas fuentes.