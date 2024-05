Junts denuncia «graves irregularidades» en el voto exterior en Cataluña y pide repetirlo

Junts, la formación que dirige Carles Puigdemont, ha exigido este sábado que se repita el voto exterior de las últimas elecciones catalanas, del pasado 12 de mayo, alegando que han detectado «graves irregularidades» en el proceso. Ha presentado una queja en cada una de las cuatro provincias catalanas porque «se han vulnerado los derechos de los electores». Según dicen, han detectado un total de 446 votos no escrutados y destruidos en la provincia de Gerona.

Según los escritos presentados por Junts ante las cuatro Juntas Electorales Provinciales catalanas, se han detectado votos no escrutados. «En la circunscripción electoral de Girona, y salvo error u omisión, existen un total de 446 votos no escrutados (no entrados en la urna y destruidos) correspondientes al voto CERA de Girona con un total de 1952 votantes en esta circunscripción», alega el escrito de Junts que ha podido conocer OKDIARIO. «El total de votos no escrutados (446) se corresponde a un 22,84% del total de votos CERA recibidos en Girona», insiste la formación.

«Este porcentaje inexplicable incluye los votos que fueron destruidos antes de llegar a entrar en la urna. Esta destrucción de los votos emitidos, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada más adelante, fue precipitada y se realizó de forma indebida vulnerando tanto los derechos de los electores como de las candidaturas, puesto que no respetó el transcurso de los plazos legales de impugnación», ha señalado. Incide Junts en su escrito que «en resumen, la destrucción de votos por presunción inválida deja de expirar los términos para impugnar los compromisos graves de los derechos electorales de los ciudadanos y la integración del proceso electoral».

«A este respecto, y en relación con el derecho a la participación política y los procesos de garantías, el Tribunal Constitucional de España ha reafirmado en diversas ocasiones la importancia de garantizar el derecho a la participación política de los ciudadanos, además de la necesidad de respetar las garantías», señala Junts.

Aviso de Puigdemont

El candidato de Junts+ a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya tiene negociadores para tratar de lograr su investidura con ERC y la CUP. El juntero ha optado por tres pesos pesados del partido, personas de su máxima confianza, para llevar a cabo las negociaciones con el partido de Oriol Junqueras. Se trata de Jordi Turull, Albert Batet y Josep Rius, los tres procedentes de la extinta Convergencia, y expertos en llevar a buen puerto conversaciones a priori complicadas.

Turull, por ejemplo, es quien logró el pacto con el PSOE para intercambiar la amnistía por la investidura de Pedro Sánchez. Un acuerdo que ahora podría quedar en papel mojado si no logra ser investido. Pues él mismo, en la reunión a puerta cerrada que se ha celebrado en Colliure (Francia), ha avisado que «o soy president o habrá elecciones en Cataluña y en España».

El ex líder de Junts ha recetado «máxima prudencia y discreción» a los 35 diputados electos de su partido «para que las negociaciones lleguen a buen puerto» de cara a la investidura que pretende lograr. «Se trata de seguir la receta del acuerdo que alcanzamos con el PSOE que también perdió las elecciones» les ha trasladado.

Consciente por eso de que las cosas no van a ser fáciles, Puigdemont se ha puesto ya en modo electoral y ha pedido a sus diputados «ir a ver» a «todas aquellas asociaciones y agentes a los que fuimos a ver en campaña para que vean que les seguimos escuchando».

El ex presidente de la Generalitat, que aspira a ser reelegido en el debate de investidura antes de que se repitan las elecciones, ha reclamado una «reflexión del conjunto del independentismo con generosidad y amplitud de miras». Mensaje dirigido a ERC y a Oriol Junqueras, que este miércoles le propusieron una abstención conjunta a Illa que en Junts se niegan a dar.

Puigdemont se ha dirigido a sus nuevos compañeros de grupo parlamentario remarcando que «asumiremos la responsabilidad de liderar el campo independentista» en el Parlament, tras convertirse de nuevo en la fuerza hegemónica del separatismo.

En este sentido también ha abogado por «respetar los tiempos» de otras formaciones, como ERC, que «están en una situación delicada». Los veinte votos del partido de Junqueras son imprescindibles en sus aspiraciones de seguir gobernando.

Puigdemont ha recordado que todos los escenarios para evitar la repetición electoral en Cataluña pasan por ERC. «Una opción es gobernar las fuerzas independentistas; otra opción es un tripartito con apoyo el externo de ERC y los Comuns y otra opción un tripartito con ERC y los Comuns en el Govern». El candidato juntero también ha advertido que «hay el escenario de la repetición electoral».