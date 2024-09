El juez Peinado tacha de «impertinentes» las preguntas de la fiscal que quiere salvar a Begoña Gómez

El juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, instruye con mano dura la investigación a la mujer de Pedro Sánchez. Tal como desvela OKDIARIO, el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha lanzado varios dardos a una de las fiscales que han acudido a las declaraciones testificales. Tacha de «impertinentes» las cuestiones que plantea la representante del Ministerio Público y se llega a enfrentar directamente: «No me vuelva a interrumpir hasta que no termine».

Los encontronazos de Peinado con la Fiscalía, que se ha caracterizado en este caso por defender a Begoña Gómez y tratar de tumbar el caso en la instancia superior –la Audiencia Provincial– son varios. En un momento dado pregunta: «Con su venia, señoría. Mire, señora [Patricia Lauffer, ¿usted fue directora de Wakalua?». A esto, Peinado lanza: «No, señora fiscal. Mire, la Ley de Enjuiciamiento Criminal proscribe las preguntas en términos sugestivos, de tal manera que cuando se formula una pregunta introduciendo la hipotética contestación, se convierte en sugestiva. Y es lo que proscribe la ley Enjuiciamiento Criminal. Nos tendrá que decir ella de dónde ha sido directora o no ha sido directora…».

Sin dejar terminar al magistrado, la fiscal interrumpe: «No es inducir. Que conste mi protesta a esta alegación, señoría. Habida cuenta que [la pregunta] no considero que sea sugestiva». Peinado replica con dureza: «Señora Fiscal, la protesta se recoge. Pero no me vuelva a interrumpir hasta que termine. Continúe».

En un segundo momento, la fiscal inquiere: «El Instituto de Empresa llega a Walakua a través de… O sea, ¿no lo buscan ustedes desde Barrabés?». «No conteste la pregunta», le indica Peinado a la testigo y razona: «Es impertinente por ser sugestiva».

«Espere un momentito»

Del mismo modo, más adelante, la fiscal expone: «Entonces usted salta de Barrabés a este sitio…». Es entonces cuando la testigo se lanza a responder. En ese punto, Peinado dice: «Señora, señora, espere un momentito a que termine de formularle la pregunta la señora fiscal y deme tiempo a mí, por si cabe la posibilidad de que yo la declare impertinente. Y en ese caso, como le he explicado, no tiene por qué contestarla». «Perdón, vale», dice Lauffer. «Adelante, señora», indica Peinado a la fiscal.

Otro de los momentos que no dejan indiferente trata de una queja de la testigo Patricia Lauffer, ex responsable de Wakalua, filial de Globalia donde colaboró Begoña Gómez. «¿Conoce a Juan Arrizabalaga?», le preguntan. «Sí, claro. Es mi pareja, pero no creo que proceda a la pregunta…». A esto, Peinado aclara: «Señora, mire, le he dicho antes que se abstenga de hacer comentarios. Usted se limita a contestar lo que le preguntan». «Pero comentar mi vida privada… no sé», deja caer Lauffer.

«Vida privada»

Sin embargo, Peinado insiste: «Esto es una actuación judicial. No sé si sabe usted el alcance de una diligencia testifical, que puede afectar a aspectos también de la vida privada». «Vale, vale. Perdón, no lo sabía», responde la testigo.

A mayor ahondamiento, el juez instructor explica: «Bueno, pues yo creo que desde el primer momento que usted ha empezado a recibir información por parte de la persona que se está dirigiendo a usted, en este momento, tiene que tener conciencia de dónde nos encontramos, que es en una sede judicial, en una instrucción, de un procedimiento para comprobar determinados aspectos que pueden alcanzar, incluso, a su vida privada».

A renglón seguido, la letrada de Vox, que ejerce la dirección letrada de las acusaciones populares, pregunta:»¿Conoce usted si su pareja tuvo alguna reunión en concreto con Delcy Rodríguez [vicepresidenta de Venezuela]?». En ese momento Peinado frena a esa parte: «No, no conteste a esa pregunta. Eso no está siendo objeto de investigación y no se alcanza a percibir ningún tipo de conexión con los hechos objeto de la investigación y por los delitos que en concreto se están investigando en esta diligencias previas». De esta forma se comprueba que Peinado se comporta por igual con todas las partes personadas a la hora de gestionar el desarrollo de las diligencias de investigación.