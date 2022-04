“Es posible derrotar a Ayuso dentro de un año. Nuestro objetivo es gobernar”. Lo dice Juan Lobato, líder del PSOE-Madrid, en HOY RESPONDE de OKDIARIO. A un año, prácticamente, de las próximas elecciones autonómicas y municipales, Lobato deja claro que su objetivo es “gobernar con una mayoría demócrata y progresista. Creo que es posible generar una mayoría alternativa liderada por el PSOE. Por supuesto”.

Lobato atribuye la enorme victoria de Isabel Díaz Ayuso el 4 de mayo pasado a “un momento único en la historia con la pandemia, con unas elecciones separadas de las municipales y un caso único de elecciones sólo en Madrid”. Cree que su trabajo al frente de los socialistas madrileños estos cinco meses está dando sus frutos “recuperando votantes no sólo de Más Madrid, sino haciendo propuestas serias y realistas para gestionar con eficacia la Comunidad de Madrid”.

“Ayuso está débil y frustrada por Feijóo”

Para Juan Lobato, la presidenta Ayuso está “frustrada”. “Ayuso tiene ahora una situación de debilidad interna en el PP”, señala. Afirma que “Feijóo la ha dejado fuera de la dirección nacional por la razón que sea y esa situación suya de debilidad interna le supone un desgaste importante”.

Para el secretario general del PSOE-Madrid “la guerra con Casado no se interpretó igual por todos los votantes del PP”. Dice Juan Lobato que “Ayuso no ha tenido la valentía y la coherencia de atreverse a enfrentarse a Pedro Sánchez como le pedían algunos”. Y añade que eso “le ha generado a Ayuso una frustración importante”.

“Almeida y Ayuso deben dar explicaciones”

Juan Lobato aclara que no pide “por ahora” ni la dimisión del alcalde José Luis Martínez-Almeida por el caso de las mascarillas ni la de la presidenta Ayuso por el caso de su hermano. “Estamos en el punto de pedir una comisión de investigación para saber qué pasó y poder fiscalizar como oposición, corregir errores, pedir disculpas si algo se ha hecho mal o devolver el dinero”. Se queja de que Almeida ni siquiera ha concedido a su portavoz en el ayuntamiento una reunión de trabajo para hablar del tema y no descarta una moción de censura si Begoña Villacís da el paso, aunque reconoce que lo ve difícil.

Dice que la presidenta Ayuso “ya ha confesado” que su hermano “se llevó” más de un cuarto de millón de euros “fruto de esos contratos adjudicados a dedo al amigo del pueblo”. Dice que “queremos conocer la verdad” y que le cuesta creer que Ayuso no supiera que su hermano no le contara nada en aquel momento.

UGT, Móstoles, Leganés…

Dado que le cuesta creer que Ayuso y su hermano no hablaran, le preguntamos si la diputada socialista Carmen López -cuya hija está investigada por estafa continuada de dos millones de euros a la UGT- no se enteró del tren de vida creciente que llevaba su hija en Getafe a ojos de todos con coches de lujo, grandes viajes… “Lo desconozco”, responde, “pero es un caso que no afecta a mi organización ni al dinero público”.

Repasamos uno a uno los casos de alcaldes y concejales socialistas madrileños o detenidos o condenados por presuntos casos de corrupción. Lobato asegura que ha pedido explicaciones a todos ellos y que no hay motivos en ninguno, por ahora, de hacerlos dimitir o expulsarles del partido.

Responde a Alfonso Serrano

Juan Lobato responde a Alfonso Serrano que el día anterior, en HOY RESPONDE, lo llamó “líder frágil”. “Yo estoy muy contento con el PP -señala- porque ya van dirigiendo con claridad los ataques hacia mí y eso es uno de los síntomas que demuestran que vamos bien en esa la línea constructiva de seriedad y gestión eficaz”. “Nosotros hacemos propuestas serias, coherentes y sencillas para que esa mayoría demócrata y de progreso vea que el PSOE es un partido serio”.

Lobato presume de “gestión eficaz” en su etapa como alcalde de Soto del Real: “Me dediqué a eliminar la deuda, bajar impuestos y crear infraestructuras y servicios. Y esa es la receta que necesita Madrid. Y no incrementar la deuda como ha hecho Ayuso -dice- disparatadamente de 22.000 millones a 34.000 millones de euros y no sé para qué”.

Reducción diputados: “Un numerito demagógico”

Juan Lobato cree que PP y Vox hacen “populismo” proponiendo esta semana en la Asamblea la reducción de diputados autonómicos: “No estoy dispuesto a participar en un debate demagógico y populista y a montar un numerito sin hablar en serio”. Su propuesta es una reforma amplia del estatuto de autonomía de Madrid “después de 30 años” en el que la posible reducción del número de diputados de la Asamblea sea “un tema más”. Propone -entre otras cosas- “blindar” en el estatuto el sistema de financiación autonómica para la comunidad.

Lobato cree que la ley de defensa de la autonomía fiscal (frente a Pedro Sánchez) que esta semana lleva el gobierno Ayuso a la Asamblea es “como si en un colegio los niños de 2º dijeran que vamos a poner una norma que es que los niños de 4ª no nos quiten el balón. Hombre … Tú puedes acordar eso, pero eso no depende de ti. Depende del colegio”.