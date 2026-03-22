Las redes sociales se han convertido en uno de los grandes termómetros de la política actual. Instagram, TikTok o X se han consolidado como plataformas clave para medir la influencia pública de los líderes y su capacidad de movilizar a una comunidad digital. En España, los últimos análisis sitúan al líder de Vox, Santiago Abascal, como el político nacional con mayor número de seguidores en redes, por delante del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

En este contexto, el analista digital y creador de contenido, Jorge Branger, ha abierto un intenso debate en las redes sociales tras denunciar públicamente que la cuenta de Instagram de Sánchez habría experimentado un crecimiento anómalo de seguidores con miles de perfiles aparentemente falsos o sin actividad.

Jorge Branger lleva casi una década dedicándose al marketing influencer, por lo que está acostumbrado a intermediar acciones publicitarias entre marcas, influencers y, por lo tanto, a saber detectar lo que son compras de seguidores, bots, segmentación, falta de demografía. Así, en su tiempo libre ha estado monitorizando la cuenta del presidente del Gobierno y confiesa que le parecía «curioso que el presidente del Gobierno tenga menos seguidores y menor engagement que otras cuentas públicas. Incluso muchas veces mis publicaciones tenían más interacción que él».

El analista digital y creador de contenido Jorge Bragler, junto a su asesor de comunicación, Daniel Cañete, ha destapado la presunta compra de bots directamente del Partido Socialista, no sólo a la cuenta del partido, sino a la del presidente del Gobierno. «Me dice: ‘Vamos a auditar esto para ver qué ocurre, porque no es normal el crecimiento que ha tenido la cuenta del presidente del Gobierno; efectivamente, lo hemos contrastado con distintas plataformas’», relata.

Sánchez compra seguidores

«Son seguidores anómalos procedentes de Afganistán o Pakistán. Lo que más me ha sorprendido de todo esto es que son bots de pésima calidad, de los baratos, por así decirlo, de los low cost», explica Jorge Bragler a OKDIARIO.

Y añade: «Lo que más sorpresivo ha sido que, obviamente, estamos hablando con artistas de la manipulación, de la persuasión y, obviamente, se amparan muchas veces esos picos de bots, esos picos de compra de seguidores falsos que, insisto, están auditados con publicaciones virales».

Bragler ha destacado que los artífices de esta presunta compra de seguidores son «unos artistas que han creado una línea editorial de publicaciones». El presidente del Gobierno no sólo habría comprado seguidores, sino también ‘likes’ y visualizaciones.

Según el analista, los seguidores comprados procedentes de Afganistán cuestan 10 céntimos por cada mil seguidores o incluso 30 céntimos. Estos son seguidores inactivos, sin foto de perfil.