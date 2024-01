Pilar Alegría es la elegida por Pedro Sánchez para suceder a Javier Lambán al frente del PSOE de Aragón. Pero el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas se ha encontrado con un importante escollo en Lambán a la hora de ejecutar sus planes. El todavía líder del PSOE de Aragón impide su relevo, al contrario de lo que han hecho Ximo Puig y Guillermo Fernández Vara. Lambán planta cara a Sánchez haciendo valer la opinión mayoritaria del partido a nivel regional, que no respalda a Alegría.

La ministra de Educación, Formación Profesional, Deporte y Portavoz del Gobierno, cargo este último en el que fue nombrada hace unas semanas para aumentar su visibilidad, tiene el encargo del presidente de «recuperar el gobierno autonómico» que un pacto PP-Vox arrebató a los socialistas tras las elecciones de mayo del año pasado.

La disputa está entre la federación aragonesa y Ferraz, muy contraria a Lambán, y el núcleo duro del ya ex presidente del Gobierno autonómico. Los primeros, a las órdenes de Sánchez, apoyan que sea la actual portavoz de la Ejecutiva Federal socialista, Pilar Alegría, la que releve a Javier Lambán al frente del PSOE de Aragón. Los segundos, con el aval del líder autonómico y ex presidente del Gobierno aragonés y la dirección del partido en la región, apuestan por la ex consejera de la Presidencia, Maite Pérez.

Con el proceso de renovación ya iniciado en la Comunidad Valenciana, tras el anuncio de Ximo Puig de renunciar a seguir liderando el PSPV, y la terna abierta en Extremadura -cuyo proceso para relevar a Guillermo Fernández Vara se ha paralizado temporalmente a raíz de la enfermedad que le fue diagnosticada recientemente-, Aragón es la gran asignatura pendiente para Ferraz. Entre otras cosas, porque Javier Lambán sigue siendo, junto al presidente de Castilla-La Mancha y líder del partido en esta comunidad, uno de los barones más críticos con el jefe del Ejecutivo.

El ex presidente aragonés ha sido especialmente duro con la cuestión de la amnistía e incluso alabó el discurso del Rey Felipe VI asegurando que es «una suerte que conserve una gran credibilidad» que, en su opinión, «casi ningún actor político la tengamos». Un mensaje, este último, que en Ferraz y en Moncloa muchos entendieron que iba dirigido a Pedro Sánchez.

Qué suerte que D.Felipe VI ⁦@CasaReal⁩, el Jefe del Estado, conserve una gran credibilidad a la hora de defender la Constitución y la convivencia, el diálogo y el entendimiento entre todos los españoles. Qué lástima que, a día de hoy, casi ningún actor político la tengamos pic.twitter.com/KH9tMV1zuZ — Javier Lambán (@JLambanM) December 24, 2023

Antes que Alegría, que en las primarias socialistas ejerció de portavoz de la candidatura de Susana Díaz, rival entonces del actual presidente del Gobierno para liderar el partido, Sánchez apostó por atacar a Lambán con la ex diputada Susana Sumelzo, ahora secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe. Sumelzo es de la misma localidad que el barón aragonés del PSOE, Ejea de los Caballeros. Como con Alegría, Javier Lambán fue también valedor personal de Sumelzo en su momento.

Relación Lambán-Sánchez

La celebración de forma improvisada de un mitin el último lunes de campaña en Huesca con Sánchez y al que no se invitó a Lambán, evidenció las tensiones existentes en esta comunidad. Aunque la falta de un líder claro en esta provincia, tras muchos años con Miguel Gracia al frente, deja sin opciones cualquier nombre que puedan proponer.

Ni el partido en Huesca ni Ferraz invitaron al secretario general aragonés al acto, organizado a última hora, y que obligó a Sánchez a volar desde Bruselas a Huesca y volver a la capital belga para participar en una cumbre. El todavía presidente del Gobierno autonómico en funciones, sin embargo, se presentó en aquel acto de partido. Eso sí, ni intervino ni aplaudió ni se saludó con Sánchez. Se fue antes de que el entonces candidato a la Presidencia del Gobierno acabase su discurso.

Las tensiones fueron a más con la elaboración de las listas al Congreso. La imposición de algunos nombres por parte de Pedro Sánchez, en contra del criterio del territorio y del propio Javier Lambán, provocó una retahíla de renuncias a formar parte de las listas.