Un incendio en un AVE en Zaragoza obliga a cortar por completo la alta velocidad entre Madrid y Barcelona el lunes por la tarde. El tren que tenía como destino Figueres ha sufrido una avería en la máquina de la cola de un convoy a su paso por Ricla y Plasencia de Jalón. Este incidente ha provocado que Adif haya interrumpido la circulación en ambos sentidos y ha obligado a evacuar a 283 pasajeros que viajaban a bordo.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han acudido al aviso de emergencia en el kilométrico 255 de la vía férrea y trabajan para combatir las llamas que han afectado a la locomotora y a la zona próxima del primer vagón. Según el Gobierno de Aragón, a la llegada de los efectivos los 283 pasajeros ya habían sido desalojados del tren y no se han confirmado víctimas ni heridos, salvo dos personas, una con movilidad reducida y una mujer, que fueron asistidas por sufrir mareos.

Por el momento, el servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se ha visto interrumpido en ambos sentidos precisamente entre Zaragoza y Calatayud, después de que se haya cortado el suministro eléctrico de la catenaria.

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