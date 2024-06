Illa propone como presidente del Parlament al conseller de Interior que organizó el referéndum de Mas

El líder del PSC, Salvador Illa, propondrá al diputado socialista Ramon Espadaler como presidente del Parlament la próxima legislatura. Espadaler, ex número dos de Unió con Josep Antoni Duran i Lleida, integrado ahora en las listas del PSC a través de Units per Avançar, fue el conseller de Interior de Artur Mas cuando se celebró el primer referéndum ilegal el 9 de noviembre de 2014. Los 135 diputados del Parlament tendrán que elegir la formación de la próxima Mesa en el primer pleno de la legislatura, previsto para el próximo lunes.

Espadaler, en 2014, cuando estaba bajo las órdenes de Artur Mas en el Govern, afirmó que «hay que votar sí o sí». «Hay una demanda en Cataluña para hacer la consulta y voluntad para poder decidir», aseguró el entonces conseller de Interior, recordando que «no es una obsesión de unos cuantos políticos sino una necesidad».

«No se trata de un tacticismo, sino una cuestión esencial, el Gobierno debe entender que es una demanda profunda y latente que no se resolverá por la imposición o parapetándose en la Constitución» defendía el ahora diputado del PSC en el Parlament. El referéndum «cabe perfectamente» en una interpretación de la Constitución, afirmó Ramon Espadaler.

Licenciado en Geografía e Historia por la UB y con estudios de Ciencias Políticas y Sociología por la UAB, entró a militar en Unió Democràtica de Catalunya en 1989, formación de la que fue secretario general. En 2014, el año del referéndum ilegal, fue secretario general de Convergencia i Unió. También fue miembro de la Cámara de poderes locales y regionales del Consejo de Europa.

Diputado en el Parlament de Cataluña entre 1992 y 2000 por CiU, previamente había sido teniente de Alcalde de Sant Quirze de Besora entre 1991 y 1999 y teniente de alcalde de Vic de 1999 al 2000. Entre 2001 y 2003 fue conseller de Medio Ambiente y entre 2012 y 2015 conseller de Interior de la Generalitat catalana. En 2018 volvió a ser elegido en las listas del PSC.

Espadaler fundó Units per Avançar, tras la disolución de Unió Democràtica de Catalunya, pensando en la creación de un proyecto político que se define como catalanista y de centro con tres prioridades: la cohesión social, la estabilidad económica y la mejora del autogobierno. En las últimas contiendas electorales han concurrido en coalición con el PSC a las elecciones.

ERC también quiere presidir el Parlament

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha afirmado este jueves que ERC está «dispuesta a presidir el Parlament y optar a todas las instituciones, obviamente, siempre». Los partidos separatistas, con el apoyo de los Comuns, tienen ya un preacuerdo para la formación de una Mesa separatista que permita mantener vivo el procés.

Pero la decisión del Tribunal Constitucional de declarar nulo el voto telemático de los fugados, a raíz de una denuncia del PSC, puede impedir la mayoría necesaria para ello. Sans ha defendido que no tiene ningún sentido que no puedan ejercer su derecho a voto de forma telemática el ex presidente de la Generalitat y candidato de Junts a la reeleción, Carles Puigdemont, y el ex conseller Lluís Puig. El diputado de ERC Rubén Wagensberg sí podrá votar aunque también está fugado, al estar de baja.

La portavoz del partido liderado por Oriol Junqueras ha sostenido que «lo más importante es que haya una Mesa antirrepresiva» que permita este voto telemático, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya acordado anular el voto telemático de Puig al estimar un recurso de amparo presentado por el PSC en la anterior legislatura.

«Si alguien quiere hablar con nosotros, si alguien quiere obtener nuestros apoyos, debe hablar de referéndum, debe hablar de una financiación singular», afirmó Sans al ser preguntada por las condiciones de ERC para la negociación de la investidura de un nuevo presidente del Govern. Un aviso en toda regla a Salvador Illa.