Que a Pablo Iglesias le cae mejor Arnaldo Otegi que cualquier víctima de ETA es un hecho. Cada vez que puede, el ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, blanquea al dirigente de Bildu. Y este lunes, cómo no, ha hecho lo propio tras la declaración del líder de los proetarras de Bildu, que se ha mofado de las víctimas de ETA sin condenar a la banda terrorista: «Su dolor nunca debió haberse producido». Iglesias ha asegurado que la declaración de Otegi ha sido «un paso enormemente valiente».

Este lunes Pablo Iglesias lo ha vuelto a hacer. Ha considerado que el ‘hombre de paz’ Arnaldo Otegi ha sido un hombre «valiente». Que los pasos dados por la izquierda abertzale «asumiendo las vías democráticas como vías exclusivas para hacer política y que digan lo que han dicho es muy importante». Eso sí, condena del terrorismo de ETA, nada.

«El gesto de Otegi no tiene precedentes, es una cuestión de responsabilidad de Estado», ha seguido lanzando flores el fracasado líder morado. El blanqueo por parte del PSOE y de Podemos este lunes a lo que ha significado ETA y a lo que ha hecho Otegi ha marcado la actualidad política. El partido de Pedro Sánchez, sabedor de que puede necesitar a los proetarras, ha lanzado a todo el aparato político y mediático socialista al blanqueo de las declaraciones del líder de Bildu.

Iglesias se ha sumado a toda la izquierda y, en cuanto ha encontrado el hueco, ha vuelto a la comparación que más le gusta: ETA es lo mismo que el terrorismo de Estado de los GAL.

En el programa Agora de la Cadena Ser, Iglesias ha mantenido una diálogo –muchas veces monólogo– con Carmen Calvo, ex vicepresidenta del Gobierno como él, y José Manuel García-Margallo, ex ministro de Asuntos Exteriores con Mariano Rajoy y actualmente eurodiputado del PP.

El ex líder de Podemos ha apuntado que en nuestro país «nadie ha pedido perdón» por los GAL y ha citado una entrevista con el ex presidente del Gobierno Felipe González en la que aseguraba que tuvo oportunidad de volar la cúpula de ETA, pero no lo hizo y no sabía si había hecho lo correcto. «Es ilegal volar la cúpula de una organización terrorista. Y nadie ha pedido perdón por esto», ha subrayado.

Así, Iglesias ha insistido que «en este contexto faltan muchos perdones», pero ha defendido el paso de máximo dirigente de EH Bildu como «muy importante» y también ha reconocido la labor del expresidente Zapatero de dialogar con ETA «con los medios en contra» y con «una derecha que no se lo perdonó». «Es la victoria de los que apostaron por el diálogo. Reconocer el sufrimiento de las víctimas de ETA en boca de Otegi, creo que es un gesto con contenido que hay que reconocer y valorar», ha dicho.