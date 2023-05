Es el testimonio desgarrador a María Zabay en EL FOCO del propietario de una vivienda en Leganés que fue atacado por su inquiokupa con un cuchillo carnicero cuando, llamado para reparar una gotera, éste acudió a la vivienda. Fue detenido por intento de asesinato con alevosía porque lo tenía preparado. 24 horas después, el juez le daba la libertad y le autorizaba a volver a la vivienda que ocupaba sin pagar el alquiler. El propietario agredido tiene a su hermana enferma de cáncer viviendo en el piso de encima y no se atreve a ir a verla por si su inquiokupa vuelve a agredirle.

Los hechos y los datos hablan por sí solos. Según los datos que acaba de proporcionar el Ministerio del Interior, la criminalidad total registrada policialmente en España ha crecido un 5,7%. Estos días, desde el fin de semana, estamos viendo a okupas antisistema sembrando el pánico con hachas, cuchillos y barras por las calles del barrio de Bonanova, en Barcelona, para amedrentar a los vecinos con cascos de moto o pasamontañas para salvaguardar sus identidades. No es una situación nueva ni exclusiva de Barcelona. Si bien Cataluña sigue a la cabeza de todas las CCAA, los casos de viviendas ocupadas se suceden en toda España. Parece que vamos a ir a peor. La nueva ley de vivienda alargará hasta dos años el plazo para expulsar a un okupa o a un inquiokupa que decidió seguir viviendo sin pagar el alquiler. La disposición final quinta modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil y, entre otras cosas, determina que para que los propietarios puedan iniciar el desalojo, deberán garantizar que no son grandes tenedores y justificar en la demanda de desahucio si la vivienda es el domicilio habitual o no del okupa.

La cantidad de propietarios desesperados, sin poder recuperar de manera inmediata su vivienda, crece. Muchos de ellos amenazados y agredidos por sus okupas, como en Bolanova. Es el caso de nuestro invitado de hoy, Gustavo. María Zabay habla con él y con el CEO de Brigada Desokupa, la empresa a través de la que está gestionando sacarlo de la vivienda.

«Le ofrecí perdonarle toda la deuda, los consumos y devolverle la fianza, y me dijo que no. La mujer bloqueó la entrada de la casa con sus hijos y comenzó a gritar que no hiciera daño a su marido, mientras su marido venía con un machete de cocinero. Me defendí con una mesa y él acuchillaba la mesa de manera constante de arriba a abajo. El canto del cuchillo me dio por todos los lados. Me dijo: ‘Te voy a matar’, y me robó mi móvil y mi dinero», le cuenta Gustavo a María Zabay. Detalla que la Policía se ha personado quince veces y que le dicen que no pueden hacer nada porque están atados con esta ley.

«Alquila las habitaciones y me ha llegado a decir riéndose que acepte la situación, que así es la vida», le explica Gustavo a María Zabay. Un testimonio desgarrador, aquí, en EL FOCO.