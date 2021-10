El último Congreso Federal del PSOE fue muy calmado. Un paseo para Pedro Sánchez. Con todo el poder en sus manos, la cita de Valencia era puro trámite. Pero esa placidez amenaza con romperse a cuenta de las primarias en Madrid y Galicia. No es nada nuevo. En Ferraz ya contaban con que eso podía ocurrir. Temían, incluso, que la guerra interna pudiera empañar la cita valenciana.

En ambos territorios, sus candidatos han desenfundando las armas reviviendo escenas parecidas a las que se vivieron en 2017. Los protagonistas de entonces, el ahora presidente y Susana Díaz. Los de 2021, Juan Lobato y Javier Ayala en Madrid, se medirán ante los afiliados este sábado, mientras que Gonzalo Caballero y Valentín González en Galicia, con acusaciones de «desertor» incluidas, se someterán al escrutinio de las urnas el 30 de octubre.

En Madrid, el diputado regional Juan Lobato es el favorito para liderar el PSM. Aunque él no se considera el candidato de Sánchez, según explicó en una entrevista en OKDIARIO, todo el mundo da por hecho que el jefe del Ejecutivo le votará a él. De ahí que en el debate que organizó el partido su rival, el alcalde de Fuenlabrada Javier Ayala, se lanzase contra el ex alcalde de Soto del Real. Le reprochó unas declaraciones radiofónicas en las que apostaba por el «votante templado». Lobato acusó a la Cadena Ser de manipular sus palabras y de haber borrado la noticia de su web, aunque no es así.

Desde Ferraz esperan que «pase lo que pase este sábado, todos sean capaces de unir esfuerzos en torno al mismo proyecto». Y es que la inestabilidad, en el PSM, es marca de la casa. Ahora la dirección socialista espera que la celebración de las primarias no provoque una rotura demasiado importante de la federación madrileña. «El calendario de 2023 [con elecciones autonómicas, municipales y generales] nos obliga a ir todos juntos» subrayan en el entorno de Sánchez. Lo contrario, avisan, sería una mala noticia. Sin Madrid, el líder socialista lo tiene difícil para revalidar de nuevo el poder.

En Galicia, sin embargo, la discusión se centra en la ausencia de Valentín González Formoso en el acto central de campaña de las elecciones generales que se celebró en La Coruña en 2019. El otro aspirante, Gonzalo Caballero, puesto a dedo por Sánchez hace unos años, le ha reprochado no haber acudido a dicho mitin pese a celebrarse en la provincia de la cual es presidente de la Diputación. Caballero, que en las últimas elecciones al Parlamento gallego consiguió el peor resultado de su partido, acusa a González Formoso de «desertor».

Así se refirió a él, en una reunión con afiliados gallegos, que se celebró en Valencia coincidiendo con el Congreso Federal del PSOE, según ha podido saber OKDIARIO. El actual secretario general socialista en esta comunidad aprovechó el encuentro interno para poner en duda el compromiso de su rival con la organización que representan. «Cuando hablamos de plena sintonía y lealtad con el partido y con el proyecto de Pedro Sánchez, tenemos hechos, mientras que otros tienen una trayectoria bien distinta”, les espetó.

«El discurso unánime de toda las federaciones y de nuestro secretario general es de unidad y de respeto interno para que nos respeten en el exterior», ha exclamado González Formoso tras las acusaciones de Caballero. «Si algún compañero, por muy candidato que sea, no entendió nada de lo que pasó en Valencia tendrá que analizarlo, sino tendremos un problema», ha añadido el presidente de la Diputación de La Coruña que, el 30 de octubre, puede convertirse en el nuevo secretario general del PSdG.