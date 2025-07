El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido que afronta la DANA de la Cuenca del Ebro con equipos «totalmente obsoletos» que dificultan los seguimientos de posibles inundaciones. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado de la gravedad de este fenómeno y ha advertido de que puede «provocar crecidas en barrancos y cauces». Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Ebro licitó un contrato para la renovación del equipamiento de información y comunicación hidrológica, que todavía no se ha ejecutado y, por tanto, sus sistemas aún no se han renovado.

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de Sara Aagesen, ha licitado un contrato para el «proyecto de renovación de equipamiento de seguridad y cableados de la infraestructura de la red de comunicaciones del sistema automático de información hidrológica y de comunicación fónica de la Confederación Hidrográfica del Ebro».

En la documentación oficial de este procedimiento, el Ejecutivo reconoce que existe una «infraestructura propia, que proporciona servicios de comunicaciones de datos y voz tanto a la sede central del Organismo, cómo a diversas dependencias remotas».

Entre los equipos con los que cuenta la Cuenca del Ebro, está el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). Cada Confederación Hidrográfica cuenta con uno. Es el encargado de captar información, transmitirla en tiempo real, y procesar y presentar los datos que describen el estado hidrológico de las cuencas.

Sistema que no midió la crecida del Poyo

El funcionamiento de este sistema estuvo en el foco de atención durante la DANA de Valencia, en la que murieron más de 200 personas. El pasado 29 de octubre, el SAIH de la Confederación Hidrográfica del Júcar sólo contaba con «un único punto de control automático de caudal en la denominada cuenca del Barranco del Poyo», según informó el Ministerio a la juez. A su vez, indicaron que ese punto no controlaba el 100% del caudal y las lluvias que descargan en él. Todo ello, impidió que se recibieran a tiempo las alertas sobre el aumento del caudal que acabó arrasando la provincia.

Por otra parte, la documentación del contrato de la Confederación del Ebro señala la importancia del servicio de Gestión y Aviso a la Población de los Planes de Emergencia de Presas en la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Todas estas infraestructuras se integran en «sistemas e interconexiones» con «usuarios internos y externos» conectados a través de una red informática y de internet cuya instalaciones se crearon en 2010 y «se encuentran totalmente obsoletos», según reconoce el propio Gobierno en este documento oficial.

Además, señala que esta situación puede dar lugar «a potenciales problemas, como la falta de componentes para acometer reparaciones y sustituciones de equipamiento averiado y un soporte muy limitado de los fabricantes».

Con una «merma importante de efectivos»

Por otro lado, el Ejecutivo subraya que la plantilla de la Confederación Hidrográfica del Ebro «se encuentra envejecida y ha sufrido una merma importante de efectivos». El proceso de digitalización, que asegura que pretende poner en marcha y proteger con este contrato, es esencial para la «explotación de presas y canales» así como para los «sistemas de previsión y seguimiento de avenidas», es decir, de riadas e inundaciones, y la «gestión de recursos hídricos y calidad de las aguas».

«Las prestaciones de la actual Electrónica de Red no resultan suficientes ni adecuadas para poder implementar y acometer estas medidas de evolución digital, que se proyectan y/o se están poniendo en funcionamiento», lamenta el propio Gobierno de Sánchez. Con ello, asume las deficiencias que existen en la Confederación Hidrográfica del Ebro para hacer frente a situaciones como la DANA de este fin de semana, y que no estará listo hasta que no se ejecute este contrato.

La AEMET ha emitido un aviso especial por «tormentas y precipitaciones intensas» que se desarrollan entre el viernes y el sábado en el norte de la península. La propia Confederación del Ebro ha advertido a través de una nota de prensa de que la DANA puede «provocar crecidas súbitas en barrancos y cauces». Además, han alertado de que este fenómeno provoca «incertidumbre» e «impide concretar dónde se materializarán las lluvias con mayor intensidad».