«El PP tiene la obligación perentoria de no permitir que exista sombra de sospecha alguna sobre su conducta en relación con lo sucedido». Ignacio Gil Lázaro, vicepresidente cuarto del Congreso de los Diputados, de Vox, considera que «eso exige no solo palabras sino hechos y acciones determinantes; es decir, acciones judiciales como ha hecho Vox». Gil Lázaro dice que «puede haber la sospecha en algunos ámbitos sociales y de opinión de alguna maniobra de fondo poco confesable por parte del PP». Se refiere, sin citarla, a la especulación -planteada en algunos círculos- de que la negativa de los diputados de UPN a votar con el Gobierno hubiera desbaratado un pacto oculto del PP con el ejecutivo para aprobar -por presiones del mundo económico y empresarial- la reforma laboral de Sánchez por la vía de su ‘marca blanca’ en Navarra: UPN.

«¿Piensan ustedes entonces que todo fue una pantomima porque había un pacto PP-PSOE?», le preguntamos. «Nosotros ni pedimos explicaciones ni especulamos», contesta. «Lo que decimos es que, de la misma forma manifiesta que Batet mintió al pleno de la Cámara, pueden existir en ámbitos sociales y de opinión la sospecha de que hubiera podido haber alguna maniobra de fondo poco confesable por parte del PP. Y decimos que el PP no se puede permitir el lujo de que exista esa sospecha. El PP tiene un elemento muy claro y directo y frontal para evitar cualquier sospecha». Se refiere a querellarse contra Meritxell Batet. Vox cree que el PP debe llevar «ya» a los tribunales a Batet como prueba de su verdadera determinación. «El ámbito del Congreso está limitado y sometido a la propia correlación de fuerzas», señala, en relación con la posibilidad de que la Mesa (controlada por la izquierda) revoque la decisión de Batet de no permitir votar al diputado Alberto Casero.

Vox ya ha anunciado que denunciará a Batet ante el Constitucional por vulnerar derechos fundamentales y en breve podría querellarse contra ella por la vía penal: «En las próximas horas, en cuanto podamos terminar de acreditar determinados supuestos de hecho, acudiremos también, si es el caso, a la jurisdicción penal en función de esa presunta conducta prevaricadora de la presidenta Batet».

Ignacio Gil Lázaro añade: «Si Vox estuviera en la situación del PP hubiera planteado ya esas acciones judiciales para que evitar que nadie pudiera sospechar que el error de nuestro diputado formaba parte de algo más allá que el puro error».

Ana Pastor

Gil Lázaro recuerda que a las seis y cinco de la tarde ya estaba sentado en la presidencia. Es el momento en el que se ve en las imágenes que Cuca Gamarra, Teo García Escudero y Ana Pastor, al otro lado de la mesa, cuentan a Meritxell Batet y su vicepresidente, el socialista, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que su diputado Alberto Casero se ha presentado en el Congreso, quiere que la Mesa declare nulo su voto telemático y le permita votar presencialmente. Nadie avisa a Gil Lázaro ni a los miembros de Podemos en la Mesa. Nadie, ni siquiera, Ana Pastor: «Nada de nada de nada», dice. «Y eso que es común que vayamos comentando las incidencias que se producen en el Pleno». Pero Ana Pastor volvió de la reunión con Batet y calló. Gil Lázaro se entera cuando al final de la votación, Cuca Gamarra toma la palabra. Desde su experiencia de años y años en el Congreso y en la Mesa, Ignacio Gil Lázaro, dice no entender la decisión del PP: «Fue un error. Cuca Gamarra no sabía ni el artículo del Reglamento por el que pedía la palabra y puso a Batet en bandeja la circunstancia -vergonzosa- de no darle la palabra». Para Gil Lázaro, «el PP debió pedir la palabra justo antes del inicio de la votación para intentar evitar que se produjera, poner en conocimiento de toda la Cámara lo que estaba sucediendo, poner en conocimiento de toda la Cámara que la presidenta le había denegado al diputado [Casero] la posibilidad de votar, poner en conocimiento de toda la Cámara que eso había sido una decisión unipersonal de Batet al margen de la Mesa y haber exigido la reunión allí mismo de la Mesa para que la Mesa tomara una decisión». Gil Lázaro no entiende qué hizo el PP y menos que Ana Pastor le ocultara lo que estaba pasando estando a su lado.

Sayas y Adanero

En HOY RESPONDE de OKDIARIO, el vicepresidente cuarto del Congreso ha alabado así, también, la decisión de los diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, de «votar en conciencia» sin atender a la indicación del presidente de su partido Javier Esparza para que apoyaran la reforma laboral de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz: «Los diputados de UPN mostraron valentía, dignidad y coherencia».