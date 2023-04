Génova asume que el 28M el PSOE sufrirá una «dulce derrota» al no influir el lastre de la marca Sánchez

El Partido Popular reconoce que la debacle electoral del PSOE no llegará en la próxima cita electoral del 28 de mayo. Según los sondeos que maneja Génova, los socialistas perderán las elecciones pero no sufrirán el descalabro que sí reflejan estos mismos sondeos internos de cara a las próximas elecciones generales, que se celebrarán en diciembre. Desde el PP consideran que esta situación tendrá lugar por tres factores muy concretos que jugarán un papel clave en los comicios «tan particulares» como son los municipales y autonómicos: el PSOE se librará del lastre de la marca Sánchez, Sumar no concurre a estas elecciones y, a diferencia de las generales, la presencia de candidaturas independientes podría frenar la hemorragia socialista.

Desde Génova, según los números que manejan, consideran muy importante la ausencia de Sánchez como candidato en estas elecciones. «Todos los escándalos en los que lleva sumido este Gobierno desde que arrancó su mandato están directamente vinculados, a ojos de los electores, a Pedro Sánchez. Y no es para menos. En cambio, los barones socialistas cuentan con mejor reputación entre los votantes. En las elecciones municipales y autonómicas cuenta mucho ese sentimiento de cercanía con los candidatos. Los barones socialistas, aunque no han sabido parar a tiempo a Sánchez, salen mejor parados que su secretario general», explican desde el PP.

Otra de las circunstancias que podría hacerle la posible derrota más llevadera al PSOE, según Génova, es la no concurrencia este próximo 28M de Sumar, el nuevo partido de Yolanda Díaz. «Es un experimento de Sánchez que le puede salir muy mal a la larga. Se ha empeñado en blanquearles porque cree que necesitará un Sumar fuerte para seguir en Moncloa, pero esa estrategia es muy arriesgada. Es realmente complicado que Yolanda Díaz, con gente como Alberto Garzón en su equipo, nos quite votos a nosotros. En todo caso, se llevarán electores de Podemos y a los desencantados del PSOE. Esa batalla será entre ellos, en el espectro de la izquierda. No afecta al PP. Simplemente, es imposible que Yolanda Díaz aglutine el voto de todo lo que hay entre los del 15M y los votantes del PP. Esta pugna entre la izquierda, que se dará en las generales, no tendrá lugar en el 28M, por lo que no restará apoyos al PSOE en esta ocasión», han comentado fuentes del PP.

El tercer factor que el PP cree que evitará el descalabro electoral del PSOE en el próximo mes de mayo es la concurrencia de partidos independientes. «Las elecciones municipales y autonómicas tienen estas particularidades. En muchos sitios, habrá formaciones independientes que absorban gran parte de los votos. Esto disminuirá, también, la magnitud de la derrota del PSOE», han afirmado desde Génova.

Desde el Partido Popular reconocen que a las encuestas les hacen «el caso justo», porque no dejan de ser «una foto fija y el resultado de un momento muy concreto». No obstante, ningún partido político es ajeno a los datos que arrojan los sondeos internos que se realizan para planificar convenientemente las diversas convocatorias de elecciones.

A este respecto, el PP sí ve cómo las tendencias muestran una fuerte caída del PSOE en las próximas generales. «Ellos son conscientes. Su nerviosismo actual responde a este más que posible escenario. Podrían volver a situarse en su suelo electoral. Lo peor es que lo harían desde la presidencia del Gobierno, una posición que siempre suele mejorar los datos anteriores de los candidatos al haber demostrado su valía durante toda la legislatura», han aseverado desde el PP.

Al igual que el PSOE calificó la llegada de Aznar a la Moncloa, tras 14 años de felipismo, como una «amarga victoria», el PSOE podría experimentar una «dulce derrota» el próximo 28 de mayo.

En el caso de Aznar, el PP llegó al Gobierno con unos resultados peores de lo esperado. Los populares no lograron la mayoría absoluta y se vieron obligados a buscar el apoyo de CIU, el PNV y Coalición Canaria para la investidura. En el caso de Sánchez, según los datos que maneja actualmente el PP, la magnitud de la derrota del PSOE en las municipales podría ser menor de lo esperado tras los continuos escándalos del Gobierno central.