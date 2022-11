Eva Parera, presidenta de Valents y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, cree que «en Barcelona hay un cóctel explosivo de delincuencia e inmigración ilegal». En una entrevista a LA ANTORCHA de OKDIARIO, Eva Parera habla del informe de la Guardia Urbana que fija, con todo detalle, que el 76,45% de los delincuentes detenidos en la ciudad condal en el primer semestre del año fueron extranjeros. Es decir, tres de cada cuatro delincuentes detenidos.

Eva Parera solicitó los datos a la Guardia Urbana después de que fuera acusada por el equipo de gobierno de Ada Colau y sus socios de xenófoba y mentirosa por decir en un pleno hace tres meses que casi el 80% de los delincuentes en Barcelona era extranjeros. Los datos oficiales ahora le dan la razón.

En aquel pleno, ERC le amenazó -incluso- con denunciarla por discurso odio: «Se me acusó de mentir, de xenófoba, de estigmatizar a los inmigrantes ilegales; pero mi obligación es exponer lo que ocurre en las calles de Barcelona y lo que preocupa a los barceloneses de verdad para poder afrontar los problemas». Los concejales de En Comú Podem de Ada Colau, la bautizaron como la «concejal fake news»: «Iniciaron una campaña brutal contra mí y contra Valents. Ahora les he demostrado que yo tenía razón y no me inventaba nada. Exijo disculpas».

Para Eva Parera es una evidencia que «tenemos un problema de delitos cometidos por inmigrantes ilegales» y que «el problema se agrava por el crecimiento de la inmigración ilegal». No en vano, recuerda que «España está entre los tres países europeos con más inmigración ilegal». En su opinión, la Barcelona de Ada Colau «tiene un efecto llamada para los delincuentes extranjeros. Saben que es más fácil cometer un hurto aquí que en otra ciudad».

Eva Parera analiza el detallado informe de la Guardia Urbana y le llama la atención el incremento notable de los robos con violencia e intimidación y el tráfico de drogas: «Hay mafias del cannabis y la heroína instaladas en la ciudad y, aunque Colau habla de hechos aislados, hay redadas para detectar armas blancas. Hay gente con pistolas y cuchillos andando por las calles de Barcelona».

Eva Parera destaca, para dimensionar el problema de delincuencia e inmigración ilegal, que estos datos son sólo los de la Guardia Urbana: «No cuentan el grave problema de las okupaciones ilegales, que es competencia de los Mossos, y que llevan, también, mafias extranjeras que se han venido y asentado en Barcelona».

Para Eva Parera, «Barcelona es un termómetro de lo que ocurre en Cataluña» y lo que ocurre en la ciudad condal «un reflejo de lo que ocurre no sólo en el resto de Cataluña, sino, también, en España». No en vano, recuerda que «Marlaska ha purgado a un policía por atreverse a exponer su preocupación por el perfil de los delincuentes que, en gran medida, son inmigrantes ilegales. Esta es una realidad».

Parera cree que «hay que poner límites y trabajar en la integración» y que «la inmigración ha de ser bienvenida si es para integrarse». Pero tiene claro que «no podemos permitir tener una inmigración que no se integra y que vive de los robos y la delincuencia».