Espinosa responde a Olona que sea «agradecida» y no ayude a los que quieren ilegalizar a Vox

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado a la ex dirigente de su formación Macarena Olona de ayudar a quienes desean ilegalizar el partido y le ha pedido que sea «agradecida». «Lo más bonito en la vida es ser agradecido a quien le ha acogido a uno y le ha dado una oportunidad», ha afirmado.

«Creo que eso es una buena indicación para la vida porque la vida es muy larga, pasan los años, te vas encontrando con la gente y es mejor irse agradecido», ha sostenido Espinosa de los Monteros este martes en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

Así ha respondido el dirigente de Vox a las declaraciones de su ex compañera, en las que asegura que existe un riesgo de que Vox sea ilegalizado «por las denuncias de falta de democracia interna», atendiendo al artículo 6 de la Constitución. «Ahora hay un nuevo riesgo desde el momento en que, con ocasión de mi salida, empiezan a aflorar voces que han estado vinculadas al partido y que denuncian falta de democracia interna», ha señalado Olona.

La ex diputada de Vox ha afirmado que el Gobierno o la Fiscalía General del Estado podrían activar ahora «el botón» de la ilegalización «por razones políticas» relacionadas con el año electoral. Así lo ha expuesto este martes en una entrevista concedida a El Programa de Ana Rosa.

«Recordar con cariño»

Iván Espinosa de los Monteros ha acusado a Olona de estar contribuyendo al «duopolio político y televisivo» que lleva «mucho tiempo buscando cómo ilegalizar a Vox». «No tengo ninguna duda de que el duopolio televisivo y político llevan muchos años analizando la manera de frenar a Vox de muchas formas», ha apostillado.

Entre esas formas, el dirigente de la formación de Santiago Abascal ha mencionado encuestas y artículos falsos, la ocultación mediática de su actividad, la búsqueda de discrepancias internas inexistentes o el estudio de cómo ilegalizarles, lo que ha asegurado es «muy difícil» que ocurra.

«Es mucho mejor irse agradecido que irse de otra manera y, desde luego, es mucho mejor no contribuir si hay un duopolio televisivo y político que está intentando atacar a la formación en la que uno ha participado. Quizá no sea mala idea salirse de ese camino y recordar con cariño a todos los que han compuesto este partido. Más allá de eso, no tengo más que decir», ha defendido Iván Espinosa de los Monteros.