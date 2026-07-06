España es ejemplo en Europa al poner multas de 750 euros por un gesto que incluso los griegos e italianos hacen en sus playas

Nada se asocia más al verano que una buena escapada a la playa. Bañarse en el mar es una de las maneras más comunes de combatir el calor y las altas temperaturas, aunque ahora los bañistas deberán cumplir una nueva normativa municipal para evitar las multas.

Algo que se da por sentado en un país puede ser infracción en otro. Y ese es el caso de España, donde ya se empiezan a imponer infracciones en cuanto al uso de gel de ducha, jabón o champú en las duchas de la playa. El importe varía en función del municipio, dependiendo de la normativa local, llegando incluso a los 750 euros.

La prohibición se basa en la Ley de Costas 22/1988, que prohíbe el uso de jabón tanto en el mar como en las duchas públicas de las playas. Por ejemplo, en San Sebastián, las multas oscilan entre los 50 y 200 euros, mientras que en Cádiz pueden llegar hasta los 750. Es por ello que, aunque mucha gente lo haga por higiene, la normativa local lo prohíbe de manera tajante.

Otros delitos punibles en las playas de España

El uso de jabón no es el único que conlleva sanciones. Hay multas también por nadar cuando ondea la bandera roja, por fumar en playas donde está prohibido y por la presencia de mascotas en playas donde no se permite el acceso. Varios pueblos y comarcas también sancionan por acampar libremente o por poner música a alto volumen en las playas.

También está prohibida la circulación de vehículos y la acampada en las playas, con multas que pueden oscilar entre los 40 y los 150 euros por metro cuadrado de superficie ocupada. En Murcia, una de las comunidades donde se aplica una de las normativas más estrictas contra la acampada ilegal, las multas pueden llegar hasta los 1.500 euros.