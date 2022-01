El diputado y portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha exigido que su juicio del próximo día 25 de enero en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid por patear a un jubilado con cáncer en el madrileño barrio de Lavapiés no sea retransmitido ni grabado en vídeo, en contra del criterio de transparencia que exige desde su sillón en el Congreso de los Diputados y del criterio que se debe aplicar a la Justicia para acercarla al ciudadano. Muchos otros políticos sí fueron grabados y sus declaraciones emitidas en directo por los canales de vídeo habituales de la Justicia sin que se opusieran a ello.

Íñigo Errejón no es el primer político que declara en un juicio como acusado, acusación o testigo. Sin ir más lejos, en marzo de 2021 se pudieron ver en directo mediante la señal institucional las declaraciones de dos ex presidentes de Gobierno como José María Aznar y Mariano Rajoy y de ministros como Federico Trillo o Rodrigo Rato durante el juicio contra Luis Bárcenas por la caja B del ex tesorero del Partido Popular. Todos lo hicieron con naturalidad y sin poner impedimentos al desarrollo natural de la Justicia ni oponerse a que se emitiesen sus imágenes.

Incluso el juicio contra los miembros del procés catalán en el Tribunal Supremo que comenzó en febrero de 2019 y duró cinco meses contó con retransmisiones diarias en directo de todas las sesiones. Por las cámaras de televisión se pudieron ver las declaraciones de Oriol Junqueras, líder de ERC, Meritxell Borrás, Carmen Forcadel, y de consejeros de la Generalitat como Forn o Romeva. Nadie se planteó que no pudiese ser retransmitido.

Pero no solo políticos catalanes o del Partido Popular (PP) han visto sus declaraciones en la televisión. El juicio de los ERE en Andalucía, celebrado en 2019, vio desfilar, entre otros, por el banquillo de los acusados a los ex presidentes socialistas de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que resultarían condenados por esta causa, una sentencia recurrida ante el Tribunal Supremo.

En febrero de 2021 se celebró en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, del conocido como caso master. Cifuentes fue absuelta, pero tuvo que declarar con luz y taquígrafos y retransmitido por Youtube por el canal institucional. Otra ex presidenta madrileña y ex ministra, Esperanza Aguirre, también del Partido Popular, declaró en abril de 2017 dentro del juicio de la Gürtel madrileña, donde también acudió como acusado el ex consejero madrileño Francisco Granados y sus declaraciones también fueron retransmitidas en directo.

Mucho antes habían pasado por las cámaras de televisión, desde 2013 a 2017, todos los acusados por el caso saqueo de Marbella, desde Julián Muñoz, hasta personajes del espectáculo como la tonadillera Isabel Pantoja.

Uno de los últimos en pasar ante la cámara de un juzgado fue Pablo Iglesias el 27 de abril de 2021, fundador de Podemos y ex compañero de partido de Errejón, durante el juicio contra un vecino de Galapagar, Miguel Frontera, al que, tanto él como la ministra Irene Montero, su compañera sentimental, denunciaron por acoso.