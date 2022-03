Tal vez la seguridad del barrio de La Florida no sea una de las prioridades del gobierno socialista de Hospitalet del Llobregat, y menos ahora que la ciudad vuelve a las portadas por un presunto caso de corrupción en el que su alcaldesa permanece como investigada, pero lo cierto es que la situación de miles de hospitalenses que primero vieron como un rapero con varios problemas con la Ley y sus séquito se apoderaban de las calles de uno de sus barrio, luego tuvieron que renunciar a soluciones de movilidad como el alquiler de vehículos por que hay empresas que ya no les sale rentable operar en algunas calles de Hospitalet, y la última, en plena era de la compra on line, ha sido que ya hay empresas que no llevan paquetes a alguno de los dominios de la alcaldesa Nuria Marín porque en sus mapas de trabajo aparecen como de “Alto Riesgo”.

Si a alguien, más allá de a sus propios vecinos, le interesa lo que está pasando en algunos barrios de Hospitalet, o no tiene capacidad de decisión o simplemente no existe. Esa es la única conclusión que se puede sacar tras conocer la realidad diaria del popular barrio de La Florida y otras zonas complicadas de una ciudad ni más ni menos que de más de un cuarto de millón de habitantes. Pero a estas alturas es obvio que el ayuntamiento gobernado por el PSC no cuida por igual a sus más de 261.000 vecinos.

Repasar los acontecimientos de la última semana en Hospitalet deja titulares muy llamativos. Lo primero que aparece son las investigaciones por malversar fondos del ayuntamiento por parte de dos ediles, pero es que se trata de una pieza separada de otra en la que la propia alcaldesa está investigada por no cumplir con sus obligaciones de perseguir delitos. Ella lo niega, pero los investigadores dicen, en resumen, que lo sabía todo y que hizo la vista gorda.

La impotencia vecinal

Lo que es más difícil encontrar en la prensa es lo que unos centenares de vecinos de Hospitalet vienen denunciando en un chat grupal que nació hace tiempo de la desesperación que les provocaba la situación de varias zonas de su localidad. De hecho, el espíritu de aquel chat era el de organizar unas patrullas vecinales ante la falta de seguridad reinante en Hospitalet.

Las últimas noticias compartidas en ese grupo hablan de un hombre que ha amputado un brazo a otro con una katana, de la detención de un kamikaze borracho que había robado un coche, la desarticulación de un clan familiar dedicado al tráfico de cocaína y la sempiterna sensación de seguridad que provoca en La Florida el séquito del rapero Morad, enaltecido por algunos medios como un poeta urbano, responsable para los trabajadores que lo sufren en su propio barrio del deterioro de la zona. “Tenemos más miedo ahora que en la época de la heroína”, respondía un vecino a un medio local que se interesaba por el efecto de la presencia de Morad y los suyos en el barrio.

Habrá quién piense que son los vecinos los que tienen la piel muy fina y que lo de Hospitalet no es para tanto, que es una sensación de inseguridad, pero que no es para tanto. Pues si es una cuestión de percepción subjetiva ya hay al menos un par de empresas que tienen la piel igual de fina que los vecinos. Una de ellas es una compañía de alquiler de motos, que ha advertido recientemente a sus clientes de que sus vehículos no están disponibles en determinadas zonas de Hospitalet por temor al vandalismo. Lo hacían avisando a sus usuarios de que al menos 3 zonas, de Barcelona, Badalona y de Hospitalet, quedaban fuera de sus servicios.

El último episodio de similares características lo ha protagonizado una empresa de reparto de paquetes, sí, ahora cuando la compra on line es mayor que nunca. “Nos confirma la agencia que tu dirección de entrega está situada en una zona de Alto Riesgo con lo que no es posible entregar directamente en el domicilio. Sentimos las molestias”. Este fue el mensaje que recibió una vecina de una de esas zonas de Hospitalet a las que ya ni los repartidores quieren acercarse. Ella respondió al mensaje pidiendo más datos porque casi se animaba a denunciar a la agencia de reparto. Tal vez sea a su ayuntamiento a quien deba pedirle cuentas de la situación de su barrio.