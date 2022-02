El ex secretario general del Partido Popular Teodoro García Egea está llamando a diputados, así como a personas relevantes del PP, para tratar de impulsar una candidatura alternativa al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en el congreso nacional extraordinario.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, Egea comenzó el mismo día en que abandonó el cargo, tras acusar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de presunta corrupción, a llamar a parlamentarios populares tanto en el Congreso como autonómicos y europeos para tantearles sobre la posibilidad de postular a otro candidato en el cónclave del PP que tendrá lugar a primeros de abril. Unas llamadas que ha intensificado este fin de semana, tal y como han confirmado fuentes del PP a este periódico.

De esta forma, García Egea da un paso más en la amenaza velada que lanzó en la entrevista que concedió a las pocas horas de que OKDIARIO adelantara su dimisión, en la que opinó que había un 7,5 de posibilidades sobre 10 de que Feijóo tuviera algún rival -cualquier afiliado que reúna al menos 100 avales puede concurrir al próximo cónclave- en el congreso. «Tienen que ser los militantes los que elijan al presidente», sentenció.

Además, constata el miedo de los barones, que apoyan de forma unánime a Feijóo, que en la reunión mantenida con el todavía presidente del PP, Pablo Casado, el pasado miércoles, le reclamaron que contuviera a su ex secretario general para no promover esa candidatura, que, sin embargo, Egea ya está tratando de hilvanar.

Uno de los nombres que estaría barajando el ex secretario, tal y como ha podido conocer OKDIARIO, es el del ex diputado y ex ministro de Ciencia y Tecnología Juan Costa, quien ocupó el cargo entre 2003 y 2004, durante la segunda legislatura del ex presidente José María Aznar.

De hecho, su nombre ya sonó como posible rival del ex presidente Mariano Rajoy en el congreso en el que el gallego fue elegido nuevo presidente del partido, en junio de 2008.

Aunque desde el año 2010 Costa se encuentra alejado de la política y trabaja en el sector privado en una reputada consultora, su nombre podría volver a la palestra si finalmente se materializa en él esa candidatura alternativa que ansía Teodoro García Egea tras su abrupta salida de la cúpula de un partido que llevaba controlando con mano férrea desde 2018.

Con todo, la opinión mayoritaria entre populares es que esa candidatura alternativa a Feijóo está condenada al fracaso, toda vez que Casado ya se ha comprometido por escrito a no presentarse.

Por ahora, el presidente gallego no ha anunciado públicamente que se presentará porque quiere esperar a la convocatoria oficial del congreso extraordinario que se producirá mañana en la reunión de la Junta Directiva. El líder gallego ha mantenido la prudencia cada vez que se le ha preguntado, aunque el pasado martes, con Génova en plena erupción, dio un paso más y aseguró ponerse a disposición de lo que el partido necesite.

«En la situación en la que estamos, todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias y todos somos responsables de la situación, todos tenemos que tomar decisiones. Todos, yo entre ellos. Estoy convencido de que tomaré las decisiones en función de lo que observemos en el partido y lo que el partido me pida que haga», destacó el presidente de la Xunta.

El congreso

Tras la celebración de la Junta Directiva de mañana martes se pondrán en marcha los plazos para el proceso congresual. En ese momento «se abrirá un plazo de 15 días para que cualquier afiliado del partido se pueda inscribir para participar en todo el proceso electoral». La elección de compromisarios en cada asamblea se efectuará mediante lista abierta y con carácter secreto, añaden las normas internas del PP.

Según añaden los estatutos, serán proclamados candidatos a la presidencia del PP, para su elección por los compromisarios en el congreso, los dos precandidatos que hubiesen obtenido el mayor número de los votos válidos emitidos por los afiliados», como recoge Europa Press.

«Si alguno de los precandidatos obtuviese más del 50% del total de los votos válidos emitidos por los afiliados, lograse una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el resto de precandidatos y fuese el más votado en la mitad de las circunscripciones, sería proclamado ante el congreso como candidato único a la presidencia del partido», detallan los estatutos.

En 2018, hasta seis candidatos se presentaron al congreso, pero sólo Casado y la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría pasaron a la segunda vuelta. Entonces, el voto de los compromisarios dio el triunfo al todavía líder del PP.