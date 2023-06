Irene Montero no sólo ha sido noticia estos días por su exclusión de la plataforma Sumar de Yolanda Díaz, que en el caso de la aún ministra podemita de Igualdad, ha preferido directamente restar. El pasado jueves, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo la condenó a indemnizar con 18.000 euros a Rafael Marcos, la ex pareja de María Sevilla, la ex presidenta de Infancia Libre condenada por sustracción de menores por hacer desaparecer a su hijo en 2017 y no entregarlo a su padre por orden judicial, por presentarle como un «maltratador» .

La tertulia de El Programa de Ana Rosa se ha hecho eco de este asunto, sobre el que Eduardo Inda ha dicho que «no sólo Irene Montero calumnió a Rafael Marcos, sino que el Gobierno indultó a esta secuestradora, a María Sevilla… el nivel de maldad de este Gobierno, especialmente del área podemita, es nivel dios», ha sentenciado.

«Es decir», ha añadido el director de OKDIARIO, «no sólo el Gobierno indulta a la secuestradora de tu hijo si no que además una ministra te calumnia, cuando Rafael había sido declarado inocente por la Justicia».

Los hechos a los que se refiere Eduardo Inda tuvieron lugar el 25 de mayo de 2022, día en que se promulgó el indulto parcial de María Sevilla, condenada a dos años y medio de cárcel y a la pérdida de la patria potestad de su hijo. Irene Montero pronunció un discurso durante la inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres en el que afirmó que «las madres protectoras sufren injustamente y, en muchos casos suponiendo una vulneración de muchos de sus derechos, la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad, cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí misma y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores».