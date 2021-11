La diputada del PSOE y ex militar Zaida Cantera acaba de pisotear los derechos de los miles de policías, guardias civiles y efectivos de policías autonómicas y locales que se manifestaron el pasado sábado en Madrid contra la Ley de Seguridad Ciudadana de Pedro Sánchez. «Policías manifestándose contra el Gobierno, policías que deben dejar de ser policías», ha dicho la diputada socialista.

El mensaje distribuido a través de las redes sociales ha provocado la lógica crispación entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no en vano, no entienden cómo una diputada del PSOE puede ir en contra de un derecho constitucional que asiste a todos los españoles recogido en el Artículo 21 de la Carta Magna.

El ataque de Zaida Cantera a policías y guardias civiles no se ciñe únicamente al derecho a manifestarse. «Son una amenaza a la democracia, no sirven a España ni a su ciudadanía se sirven a ellos y su ideología», asegura en el mismo mensaje la socialista.

Policías manifestándose contra la democracia, contra el poder legislativo.

Policías manifestándose contra el Gobierno.

Policías que deben dejar de ser policías.

Queda claro por el tono y los reproches que para la diputada socialista los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no tienen derecho a manifestarse y si lo hacen «son una amenaza para la democracia», según Cantera.

El pasado sábado 150.000 personas, según cifras de los organizadores, se congregaron en Madrid para protestar contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez y que modificará las condiciones de trabajo de los agentes haciendo más difícil su labor de mantenimiento del orden público.

Han sido los propios agentes los que han recordado que la propia Zaida Cantera, mientras gobernaba Mariano Rajoy, se puso al frente de la pancarta de la propia Jusapol –uno de los convocantes de la marcha– para exigir la equiparación salarial de los agentes. En concreto, en la manifestación del 5 de mayo de 2018, Cantera aparece en un lateral portando la pancarta de Jusapol, donde también estaban Miguel Gutiérrez, de Cs, y la europarlamentaria de UPyD Maite Pagaza.

Los agentes no entienden el cambio de parecer de Zaida Cantera que ahora, con su partido en el Gobierno, considera que los agentes «son un peligro para la democracia» por manifestarse, pero cuando estaba en la oposición y los policías y guardias civiles se echaban a la calle contra Mariano Rajoy, ella misma les jaleaba y no veía amenazada la democracia.

Críticas

Zaida Cantera ha recibido un nutrido número de reproches, no sólo por su falta de tacto hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado habiendo sido ella militar, sino por su tono y las graves acusaciones vertidas contra los participantes en la marcha.

«Los policías nunca se manifiestan contra la democracia. La manifestación, la defensa de los derechos es parte de la democracia», respondía una persona a Cantera.

«Lo sorprendente, Zaida es no ver a TODOS los partidos políticos defendiendo a SUS policías. Eso es lo sorprendente, y lo indignante. Y tuits como el tuyo, que destilan fanatismo e intolerancia. Debe ser que estás haciendo méritos, para que no quite tu líder el cómodo sillón», decía otro usuario en redes sociales respondiendo a la diputada del PSOE.