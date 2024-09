El delito de falso testimonio al que podría enfrentarse Sánchez está penado con hasta 2 años de cárcel

Los testigos que no digan la verdad al juez en el marco de una investigación judicial se enfrentan a un delito de falso testimonio tipificado en el Código Penal y castigado con hasta dos años de cárcel e inhabilitación. Pedro Sánchez compareció ante el juez que investiga a su mujer por tráfico de influencias y corrupción en los negocios en calidad de testigo y dijo no conocer a todos los investigados en esta causa, excepto a Begoña Gómez. En concreto, dijo que no tenía ningún tipo de relación con el investigado Juan Carlos Barrabés, pese a mencionar a sus empresas en un acto y a que el propio empresario haya reconocido ante el juez múltiples encuentros con el presidente.

«El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses. En caso de que el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito, las penas serán de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si a consecuencia del testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria, se impondrán las penas superiores en grado», señala el Código Penal sobre el delito de falso testimonio. Y prosigue: «Cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y, en su caso, de suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis meses a tres años».

Este delito de falso testimonio aparece en capítulo VI del Código Penal. Fuentes jurídicas consultadas señalan que Pedro Sánchez podría haber incurrido en el delito de falso testimonio, sin embargo, matizan que como se negó a declarar acogiéndose a la dispensa de parentesco incluida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) podría librarse del mismo. No obstante, es claro que el presidente de España mintió al juez, puesto que Carlos Barrabés dijo haber mantenido reuniones en la Moncloa con Begoña Gómez en las que vio al presidente, así como haber conocido al jefe del Gobierno durante una visita que realizó Pedro Sánchez al Pirineo aragonés en 2015.

Promocionó a Barrabés

Tal y como publicó este periódico, Pedro Sánchez también promocionó al empresario Carlos Barrabés en un acto del Ejecutivo sobre fondos europeos. Lo hizo después de que su esposa recomendara por carta al Gobierno que adjudicara al empresario dos contratos de hasta 8,4 millones de euros. En concreto, fue el 22 de enero de 2021 en Zaragoza con motivo de su intervención en la presentación en Aragón del Plan de Recuperación, el programa que canaliza los fondos europeos para reparar los daños provocados por la crisis del Covid-19, cuando Sánchez ensalzó en público a Barrabés y admitió que lo conocía personalmente.

«El progreso solamente se va a poder materializar si implica y se expande y se redistribuye a la mayoría social de nuestro país. Yo creo que Aragón nos brinda un ejemplo muy elocuente de lo que estamos hablando. El grupo Barrabés, que he tenido también ocasión de poder conocer en primera persona. Bueno, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar de material de montaña en Benasque y ha dado lugar a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo: de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación a compañías no solamente de toda Europa, sino todo de todo el mundo», dijo Pedro Sánchez.

Y añadió: «Quiero además destacar una iniciativa que ellos pusieron en marzo de 2020 en marcha y es esa plataforma Attitude Academy. Que es una plataforma, como saben ustedes, gratuita para ayudar a las pymes a digitalizar sus plantillas y sus operaciones durante esta emergencia sanitaria que estamos sufriendo».

Ante el juez dice no tener ningún tipo de relación con él pese a conocer su organigrama empresarial. Lo hizo desde la Moncloa, donde tuvo que desplazarse el instructor para tomarle declaración en su condición de presidente del Gobierno. A la salida de Peinado del Complejo Presidencial, Pedro Sánchez utilizó a la Abogacía del Estado para querellarse contra él por prevaricación. La Fiscalía respaldó la mencionada querella que está pendiente de resolución.