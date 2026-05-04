Dani Lerer, analista internacional: «Pedro Sánchez hace de su política con Hamás y Hezbolá una razón de ser»

En esta entrevista al analista y periodista Dani Lerer, CEO de Media Oriente, se analiza la compleja situación geopolítica en Oriente Medio, con especial atención al conflicto entre Israel, la dictadura de los ayatolás de Irán y los terroristas de Hezbolá, así como al papel de la desinformación en la construcción del relato internacional. Durante la entrevista concedida a OKDIARIO también se abordan las posturas de distintos gobiernos occidentales, incluida la política exterior de España con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. El analista internacional destaca: «Pedro Sánchez hace de su política con los terroristas de Hamás y Hezbolá una razón de ser».

PREGUNTA. – ¿Qué le gustaría ver en Europa y Estados Unidos como respuesta frente a los ayatolás de Irán?

RESPUESTA. -Es una guerra entre Israel e Irán donde además hay otros intereses detrás. EEUU participa por sus propios intereses. Más allá del plan de misiles balísticos, del plan nuclear, están el estrecho de Ormuz y la economía mundial. Irán no ataca a Israel desde ahora, sino a través de los terroristas de Hamás, Hezbolá, los hutíes, los proiraníes en Irak.

P. – También están los intereses de los países árabes.

R. – En su mayoría piden que Israel derrote a Irán, la caída del actual régimen. Irán es un jugador muy fuerte en la desestabilización de Oriente Medio. Veo en el futuro la normalización de relaciones de Israel con muchos países que todavía no lo han hecho. Bueno, me encantaría que los líderes mundiales estén a la altura de la situación, que estén del lado correcto de la historia, que no tengan miedo de decir y hacer lo que hay que hacer, que no tengan miedo de perder votos a cambio de decir lo que tienen que decir.

Sánchez, Hamás y Hezbolá

P. – ¿Qué le parece la postura de España?

R. – En España, Pedro Sánchez hace de su política con [los terroristas de] Hamás, Hezbolá una razón de ser. Los terroristas le agradecían e incluso ponían pegatinas en misiles. Espero que los líderes del mundo libre en general dejen de ser cobardes. Israel no lucha por Israel, sobre todo por los valores de Occidente, y pretendo que los líderes del mundo estén a esa altura.

P. – Muchos líderes de izquierda están en contra de Israel.

R. – Hay un trabajo de ingeniería social de muchas décadas detrás de toda esta ola. Incluye la unión antinatural entre el islam radical y la izquierda. La woke. Dentro de un mismo paraguas, están todos los que se consideran víctimas. No importa que Hamás colgaría a homosexuales. Las víctimas juntas luchan contra el opresor, que en este caso es Israel. Es antinatural porque la izquierda está en las antípodas del islam radical. A la izquierda, en el mundo, lo único que le queda es el antisemitismo y su postura antiisrael y su trabajo en conjunto con el Islam. Fuera de eso, la izquierda ya no tiene valores. Nosotros solemos dividir al mundo, al mundo político, en izquierdas, derechas, centro, centro-derecha, centro-izquierda. Esos valores hoy desaparecieron.

Influencia de Qatar e Irán en la izquierda

P. – ¿Quién está detrás de ese trabajo de ingeniería social?

R. – Qatar es el principal, Irán también. Campañas de desinformación, compra de cátedras en universidades, compra de líderes populistas. Qatar financia la retórica antiisraelí, Irán lo hace en el sector bélico, financiando a las organizaciones terroristas. Pero, creo que el wokismo está encontrando su límite. Porque ha cansado a la gente, básicamente. Creo que Qatar e Irán también lo están encontrando.

P. – ¿Qué consecuencias puede tener la postura del Gobierno de España?

R. – La política internacional del Gobierno español me parece nefasta. Cuando un grupo terrorista te felicita, claramente no estás del lado correcto. Espero que todas estas políticas que está adoptando el gobierno le jueguen en contra en las urnas. Me encantaría que los españoles lo demuestren en las urnas. Si no, seguiremos viendo este tipo de políticas en España y en otros países del mundo.

Musulmanes en Europa

P. – ¿Cuál es el principal desafío de la integración de las comunidades musulmanas en Europa?

R. – Creo que han fallado las políticas de integración en Europa. Creo que hay lugares de Europa que están siendo profundamente islamizados. Me asustan las políticas de los gobiernos de Europa. Cuando digo que Pedro Sánchez, Macron y otros adoptan ciertas medidas en contra del mundo libre, creo que lo hacen en beneficio propio para atraer el voto. Pero, creo que mucha gente se esconde detrás de la máscara del antisionismo para esconder su antisemitismo.

P. – ¿Ve aumento del odio a Israel en Europa?

R. – Hay actos violentos y atentados terroristas islámicos contra judíos, contra instituciones judías. Hoy los judíos en Europa ya no pueden salir libremente. Me asusta mucho la islamización. Se importa el islam radical. Ése es el problema real, el islam radical que exporta su terrorismo y su dialéctica a los distintos países de Europa.

P. – En Latinoamérica, ¿cómo Irán extiende sus tentáculos?

R. – Como lo hace por el resto del mundo. En su momento, Venezuela, desde mi óptica, era la Siria de la región, es decir, era la base de operaciones de entrada de Irán a Latinoamérica. Cuando hablo de Irán, hablo detrás de organizaciones terroristas como Hezbolá. A partir de ahí se ha expandido a otros países, como Bolivia, Uruguay, la triple frontera Argentina-Paraguay-Brasil. Ahora bien, Latinoamérica ha dado un giro y tiene que ver con las elecciones recientes en los distintos países donde se ha elegido a dirigentes de derecha y eso ha puesto un freno a la expansión de Irán en la región.

P. – ¿Puede ofrecer algún detalle?

R. – La diferencia de Latinoamérica con el resto del mundo es que Latinoamérica está en medio de un proceso de cambio de dirección política. Las izquierdas han fracasado, ese cambio lo estamos viendo y eso ha frenado el crecimiento de Irán. Crecimiento que se dio durante muchos años, no hay que ser ingenuos, esto no quiere decir que Irán ya no esté en la región y que el riesgo terrorista no esté, todo lo contrario. Pero sí, Irán claramente buscó expandirse porque Irán busca hacerlo por el mundo. Es un verdadero régimen colonialista que pretende no sólo la desaparición de Israel, sino del pueblo judío en el mundo, y todo lo que pueda hacer para ese fin lo va a hacer.