La concejal detenida de Soria abandona el PSOE y renuncia a su acta municipal

La concejal de Medio Ambiente, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, ha renunciado a su militancia en el PSOE y al acta de concejal tras ser detenida ayer durante un registro en el Ayuntamiento de la ciudad.

Santos ha quedado en libertad provisional este miércoles y, a través de un comunicado remitido a los medios, ha anunciado su decisión de abandonar tanto el partido como su cargo público.

Lo hace, dice, «desde la responsabilidad personal e institucional» y con el «único objetivo de no perjudicar ni al Ayuntamiento de Soria ni al Partido Socialista», a los que ha agradecido la confianza depositada en ella.

«Considero que esta es la decisión más prudente en este momento», señaló. La ex concejala quiso dejar constancia de que mantiene «plena tranquilidad» y «absoluta confianza» en la justicia, convencida de que «todo se esclarecerá con el tiempo y con las garantías que corresponden en un Estado de Derecho”»

La concejal Yolanda Santos fue detenida este martes durante el registro de la Guardia Civil al Ayuntamiento de Soria, donde Carlos Martínez, líder del PSOE en Castilla y León, fue alcalde desde 2007 hasta el pasado mes de abril. La concejala es uno de los seis detenidos.

La operación investiga delitos de prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas para funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. La Subdelegación del Gobierno en Soria informó de que la Policía Judicial ha concluido a última hora de la tarde el registro el Ayuntamiento tras casi 12 horas.

Varios agentes de la Guardia Civil entraron en el Ayuntamiento de Soria para proceder al registro sobre las 9:00 horas, al parecer por supuestas irregularidades en la contratación de este departamento con empresas vinculadas con la edil. En total fueron detenidas seis personas, cuatro en Soria y dos en Madrid.