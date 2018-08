Oltra: “Aún no he oído a Torra nada sobre los problemas reales de Cataluña, es el día de la marmota”

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha manifestado, “desde el respeto institucional”, que aún no ha oído al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, decir “nada” que le interese ni “sobre la vida real de la gente real” que vive en esa comunidad. Oltra ha señalado que le parece bien que “cada uno tenga sus prioridades políticas”, pero ha lamentado que, pese a que Torra lleva ya unos meses en el cargo, “es todos los días lo mismo”, como “el día de la marmota”.

“Realmente todavía no le he oído decir nada que me interese”, ha admitido la también portavoz del Consell, que se ha preguntado “qué hay de los problemas de la gente que vive en Cataluña, qué hay de la sanidad, de la educación, de la dependencia en Cataluña”.

Oltra se ha pronunciado en estos términos en una entrevista a Europa Press al ser preguntada sobre la situación actual que se vive en Cataluña y el anuncio de Torra de que este otoño será “reivindicativo”.

Asimismo, ha apuntado que no se trata sólo de Torra, “es que todos están igual”. “Estará bien discutir sobre el espacio público y si los lazos amarillos o los lazos no amarillos, que es lo único que se está discutiendo las últimas semanas” pero se ha preguntado si no hay nada más.

En este sentido, ha criticado la ausencia de diálogo entre todas las partes: “Se tiran las cosas unos a otros” y “tirarse consignas a la cara no es dialogar”. En su opinión, está “profundamente empobrecido el debate que hay en Cataluña y que salta al debate nacional”. “Grandes líderes políticos que aspiran a tener la Presidencia de España están que si lazo arriba o lazo abajo”, ha criticado.

A su juicio, se ha generado un “debate infraintelectual basado en los fakes, en mentiras, que no tiene ningún sentido y que no tiene nada que ver con la vida de la gente”.