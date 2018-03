Ximo Puig encuesta a los niños en los colegios para hacer una lista negra de castellanohablantes

El Gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra acaba de lanzar una encuesta a los niños para hacer una lista negra de castellanohablantes. El impreso a rellenar —al que ha tenido acceso OKDIARIO— se ha distribuido en los colegios, exige que se refleje el nombre del menor, y realiza preguntas sobre el uso del valenciano y el castellano con respecto al escolar, los padres y el ámbito doméstico.

Se denomina ‘Encuesta lingüística del uso de las lenguas’. Llega a los niños fechada en marzo de 2018 y se refiere al curso 2017-2018. Y, con el membrete oficial de la Generalitat Valenciana, afirma que queda dentro del desarrollo de “la Ley 4/2018de 21 de febrero por la cual se promueve y regula el plurilingüismo en el sistema de educación“.

Tras esa breve explicación, comienzan las preguntas a los niños. Eso sí, por supuesto, tras exigir que se ponga el nombre del encuestado. Todo ello porque, según informa el texto que viene firmado por “La Dirección” del colegio, se pretende “recabar datos sobre el uso vehicular de las lenguas en el ámbito familiar”.

Se pregunta por cuál es el “entorno más próximo del alumno”, por “el lugar de procedencia de la madre y el padre”, por su “lugar de residencia actual”, por los “años que hace que se reside en ese lugar”, por el “conocimiento del valenciano, del castellano y del inglés”. Y, a partir de ahí, se pide que se identifique a las “personas con las que el alumno se relaciona habitualmente en valenciano“.

La encuesta entra en una fase absolutamente exhaustiva a partir de ese momento. Preguntando por “las personas con las que se relaciona en valenciano de forma frecuente y con las que lo hace de forma esporádica”, por la “lengua de relación familiar en casa” y “en otra familia”, “las películas y programas que se ven en valenciano”, por “la música escuchada en valenciano”, e incluso por “las lenguas que se utilizan en las actividades fuera del centro escolar”.

En resumen, todo un tercer grado con el que conocer con detalle si esa familia, cada uno de sus integrantes e, incluso, miembros de otras familias con los que se tenga relación son favorables al uso principal del valenciano o utilizan el castellano, incluso, en su intimidad.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con algunas de las familias que han empezado a recibir, a través de sus hijos, la encuesta, y no han tardado en calificar el acto de “lista negra”, porque “a partir de ese momento estamos todos retratados, no sólo en cuanto a la lengua, sino en cuanto a nuestro parecer con respecto al ataque que se está realizando al español en la Comunidad Valenciana”, aclara un padre afectado.

Imposición de Puig del catalán

No se trata ni mucho menos del primer ejemplo evidente de adoctrinamiento nacionalista por parte del Gobierno del socialista Ximo Puig y de la líder de Compromís, Mónica Oltra.

La imposición del catalán en la enseñanza de la Comunidad valenciana se ha vuelto cada vez más obvia. Una de las últimas muestras fue descubierta en el propio material escolar que se distribuye a los alumnos de algunas comarcas, como la de Medio Vinalopó o el Bajo Segura (Alicante), donde se dan indicaciones a los menores para que hablen catalán. Como que lo practiquen en el patio de recreo para que otros amigos “que no lo hablan, puedan aprender”.

El decálogo distribuido, de nuevo entre niños, recoge recomendaciones como: “En la escuela, estudia catalán y en catalán. Es fundamental para que seas competente lingüísticamente”. “Respeta la lengua y exprésate correctamente. No uses castellanismos… con nuestra lengua tienes suficientes recursos”. “Aprecia y valora todas las variantes geográficas del catalán. La nuestra es una variante que hay que preservar”. “En el patio, si hablas catalán, tus amigos que no lo hablan lo podrán aprender”. “Utiliza el catalán en tus redes sociales, tu lengua es una parte importante de ti”.

“Libros, cine, teatro… tienes muchos productos en catalán”. “Habla catalán siempre que puedas. Es nuestra riqueza y la puedes compartir con las personas recién llegadas“. Frases todas ellas donde, directamente, ni siquiera se habla del valenciano. Se habla del catalán.