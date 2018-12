Un mosso intenta detener a un motorista en Francia por insultar a Mas y se lleva un rapapolvo

Un mosso da el alto a un hombre en medio de una pista forestal. El ciudadano va en moto y decide no identificarse frente al agente. Le recuerda que está en territorio francés y que no tiene jurisdicción. En la conversación el motorista hace referencia a Artur Mas, al que asegura haber increpado. En redes sociales se especula con que el policía pudiera estar al servicio del ex presidente catalán

La escena que muestra la grabación tiene lugar en territorio francés, posiblemente en los Pirineos, en la frontera con España. Un mosso d’escuadra catalán da el alto a un motorista que decide no identificarse y hacerle frente. El hombre estaba practicando motocross por una pista forestal cuando le frenó el agente del cuerpo de seguridad autonómico. En un primer momento es el policía catalán el que parece tener el control de la situación pero no tarda en llevarse una sorpresa. “Me paras en Francia” dice el deportista mientras el guardia le acusa de estar poniendo en peligro a los excursionistas que pasean por el campo. Todo esto se graba desde una cámara que el piloto tiene colocada en el casco. La tensión va subiendo por momentos.

El motorista insiste: “Tengo mis dudas de si te estás pasando de tu jurisdicción o qué haces … o me dejas seguir y que me vaya ¿o qué?. Yo soy francés y tú no. Aquí hago yo lo que quiero”. El mosso viste ropa de paisano y se identifica con su placa oficial. Esta circunstancia hace que se deduzca que pudiera estar realizando labores de escolta, cosa que parece probable por el resto de la discusión. De hecho las redes le identifican como uno de los hombre al servicio del ex presidente de la Generalitat Artur Mas.

Podría ser un escolta

El aficionado al enduro, que asegura que francés aunque habla perfecto castellano, consigue que el mosso le reconozca que efectivamente está actuando fuera de jurisdicción: “Es verdad no puedo porque estoy en Francia, no puedo identificarte ni nada”. Es en ese momento cuando el motorista hace una referencia más clara a uno de los líderes independentistas catalanes y carga contra los separatistas : “Porqué lo haces porque he insultado a tu jefe, a uno de los chorizos más grandes del mundo, al Artur Mas”. Ahí es donde acaba el vídeo sin que se vea en él a Artur Mas. De la conversación lo que se deduce es que el hombre de la moto insultó a Mas y el mosso interviene sin caer en la cuenta de que no tiene ninguna competencia fuera de Cataluña.